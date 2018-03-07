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Билл Гейтс: «Почему мы такие пессимисты, несмотря на массу хороших новостей?»
07 марта 2018 | 08:46
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Легендарный предприниматель прочитал новую книгу Стивена Пинкера о прогрессе человечества и всем ее рекомендует.
Очень долго я считал книгу «Лучшее в нас» (The Better Angels of Our Nature) Стивена Пинкера лучшим произведением, которое я читал за последнее десятилетие. Если бы мне нужно было порекомендовать человеку только одну книгу, я выбрал бы ее. Пинкер, опираясь на тщательные исследования, утверждает, что мы живем в самое мирное время в истории человечества. Я никогда не встречал такого четкого объяснения прогресса.
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Hу вот прошел еще один год. Опять доверились и опять опоздали. - Как ваше мнение? - А черт его знает. - Что может быть? - Все может быть. - Что делать? - Давай так: СТРАХ ИСПЫТЫВАТЬ МОЖНО, А БОЯТЬСЯ НЕ НАДО.
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