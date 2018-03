Билл Гейтс: «Почему мы такие пессимисты, несмотря на массу хороших новостей?» 07 марта 2018 | 08:46 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Легендарный предприниматель прочитал новую книгу Стивена Пинкера о прогрессе человечества и всем ее рекомендует.

Очень долго я считал книгу «Лучшее в нас» (The Better Angels of Our Nature) Стивена Пинкера лучшим произведением, которое я читал за последнее десятилетие. Если бы мне нужно было порекомендовать человеку только одну книгу, я выбрал бы ее. Пинкер, опираясь на тщательные исследования, утверждает, что мы живем в самое мирное время в истории человечества. Я никогда не встречал такого четкого объяснения прогресса. Теперь я, похоже, перестану так много говорить о «Лучшем в нас», потому что Пинкер превзошел самого себя. Его новая книга Enlightenment Now («Просвещение сегодня») еще лучше. В ней используется тот же подход, что и в книге «Лучшее в нас», чтобы проследить проявления насилия на протяжении всей истории и сопоставить их с 15 различными показателями прогресса (например, с качеством жизни, уровнем знаний и безопасностью). В результате проявляется целостная картина того, как и почему мир становится лучше. Пинкер великодушно прислал мне предварительный экземпляр, хотя книга будет выпущена не раньше конца февраля. Я читал ее очень медленно, так как мне она очень понравилась, но я думаю, что большинство людей сочтут ее достаточно легкой для прочтения. Автору удается изложить огромный массив информации таким образом, что она выглядит убедительной, запоминающейся и легко усваивается. Книга открывается аргументом в пользу возвращения к идеалам Просвещения — эпохи, когда разум, наука и гуманизм считались высшими добродетелями. Я, несомненно, за разум, науку и гуманизм, но более интересными мне показались 15 глав, рассматривающие каждый показатель прогресса в отдельности. Пинкер делает это в своем лучшем стиле, анализируя исторические тенденции и используя данные, чтобы обрисовать контекст прошлого. Мне уже была знакома большая часть информации, которой он делится — особенно о здоровье и энергии, — но благодаря глубокому пониманию каждой темы он способен преподнести информацию так, что она кажется новой и свежей. Мне нравится, как он с готовностью погружается вглубь первичных источников данных и вытаскивает неожиданные признаки прогресса. Я выделяю среди них резкое сокращение бедности и детской смертности, потому что считаю, что это хорошие показатели нашей деятельности как общества. Пинкер рассматривает эти области, но затрагивает и менее очевидные вещи. Вот пять моих любимых фактов из книги, которые показывают, как мир становится лучше: 1. Шанс быть убитым молнией сейчас в 37 раз меньше, чем на рубеже веков, — и это не потому, что сегодня меньше гроз. Это потому, что мы лучше умеем прогнозировать погоду, больше знаем о безопасности, и больше людей живут в городах. 2. Время, необходимое для стирки, сократилось с 11,5 часов в неделю в 1920 году до полутора часов в 2014 году. Это может показаться обыденным на фоне более грандиозных вещей. Но распространение стиральных машин улучшило качество жизни, освободив людям — в основном женщинам, — время для других занятий. Это занимает почти полдня каждую неделю и может быть использовано для всего, что угодно — от просмотра сериала или чтения книги до запуска нового бизнеса. 3. Вероятность умереть на работе стала гораздо меньше. Каждый год в США от несчастных случаев на производстве погибает 5 тысяч человек. Но в 1929 году, когда наше население составляло меньше двух пятых от нынешней численности, на работе погибало 20 тысяч человек. В то время смертельные несчастные случаи на рабочем месте воспринимались как одна из издержек ведения бизнеса. Сегодня мы стали умнее и придумали способы производить вещи, не подвергая риску столько жизней. 4. Средний показатель IQ в мире растет примерно на 3 пункта каждые десять лет. Детский мозг развивается лучше благодаря улучшению питания и более чистой окружающей среде. Пинкер также обращает внимание на то, что стало больше аналитического мышления в школе и вне ее стен. Подумайте, сколько символов вы интерпретируете каждый раз, глядя на экран телефона или карту метро. Наш мир сегодня поощряет абстрактное мышление с юного возраста, и это делает нас умнее. 5. Война — вне закона. Эта мысль кажется очевидной. Но до создания Организации Объединенных Наций в 1945 году ни один институт не мог заставить страны не вовевать друг с другом. За некоторыми исключениями угроза международных санкций и интервенции оказалась эффективным средством сдерживания войн между странами. Пинкер также поднимает проблему отсутствия связи между реальным прогрессом и восприятием прогресса, о чем я много думал. Люди во всем мире живут дольше, здоровее и счастливее, так почему же многие считают, что жизнь ухудшается? Почему мы пропускаем мимо ушей положительные новости и зацикливаемся на негативных? Пинкер дает хорошее объяснение, почему мы тяготеем к пессимизму, и как этот инстинкт влияет на наше отношение к миру, хотя мне бы и хотелось, чтобы он еще сильнее углубился в психологию (тем более, что он психолог по образованию). Ханс Рослинг более подробно объясняет это в прекрасной книге Factfulness, о которой я планирую рассказать в ближайшее время. Я согласен с Пинкером по большинству пунктов, хотя я думаю, что он слишком оптимистичен в отношении искусственного интеллекта. Он быстро отвергает идею о том, что роботы могут свергнуть своих человеческих создателей. И хотя я не думаю, что нам угрожает сценарий в духе «Терминатора», актуальным остается вопрос, лежащий в основе этого страха, — кто на самом деле контролирует роботов? Пока еще это время не настало, но в какой-то момент этот вопрос, у кого есть ИИ и кто его контролирует, станет чрезвычайно важным для мировых институтов. Множество вопросов, связанных с автоматизацией, — доказательство того, что прогресс может быть не слишком приятной вещью, но это не значит, что мы движемся в неправильном направлении. В конце книги Enlightenment Now Пинкер утверждает, что «у нас никогда не будет идеального мира, и было бы опасно его искать. Но нет никаких границ для улучшений, которых мы сможем достичь, если продолжим применять знания для увеличения человеческого процветания». Мир становится лучше, даже если это не всегда ощутимо. Я рад, что есть такие блестящие мыслители, как Стивен Пинкер, которые могут помочь нам увидеть большую картину. «Enlightenment Now» — это не только лучшая книга из написанных Пинкером. Это моя новая любимая книга на все времена. На видео Гейтс и Пинкер обсуждают новую книгу последнего. Источник



