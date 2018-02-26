ДЕЛО НА МИЛЛИАРД. ЗАЧЕМ "УКРЗАЛІЗНИЦІ" ЛОКОМОТИВЫ GENERAL ELECTRIC

Дело обновления локомотивного парка "Укрзалізниці" сдвинулось с мертвой точки. На прошлой неделе было объявлено о заключении с американской компанией GE Transportation 15-летнего рамочного соглашение стоимостью около $1 млрд, которое позволит украинской железной дороге закупать новые и модернизировать уже имеющиеся локомотивы.

На первом этапе Украина закупит 30 дизельных грузовых локомотивов на общую сумму $140 млн. Локомотивы GE Transportation будет закупать украинский Укрэксимбанк, который затем передаст их "Укрзалізниці" в лизинг на семь лет. Локомотивы будут поставляться в конце этого - начале следующего года. При этом на момент поставки степень локализации (доля украинского оборудования на машинах) составит всего лишь 7%, но через три года, когда истечет гарантийный срок их эксплуатации, степень локализации повысится до 10%.

Второй этап соглашения "Укрзалізниці" с GE Transportation стоимостью $110 млн предусматривает модернизацию уже имеющийся старых локомотивов, чтобы покрыть дефицит машин в среднесрочной перспективе. Ожидается, что около 75 машин будет модернизировано на Днепропетровском или Львовском локомотиворемонтном заводе, при этом на них будет будет установлен силовой блок GE Transportation. Этот этап планируется осуществить в 2018-2021 гг., а доля украинского оборудования будет составлять уже 40%.

Третий этап соглашения стоимостью около $760 млн предусматривает производство в Украине почти двух сотен уже новых локомотивов в 2019-2016 гг. Эта часть проекта будет реализована за счет крупноузловой сборки локомотивов на одном из украинских предприятий, а степень локализация при этом составит уже 40%.

Скорее всего, сборка будет производиться на Крюковском вагоноремонтном заводе, поскольку это предприятие имеет наиболее высокую технологическую оснащенность. Кроме того, в период действия соглашения с американцами в Украине будет создана техническая база для обслуживания тепловозов уже после истечения сроков действия соглашения.

Потребность в новых тепловозах для "Укрзалізниці" на сегодня - громадная.

По данным украинских железных дорог, еще год назад парк локомотивов насчитывал 3,9 тыс. единиц, из которых тепловозов было 2,2 тыс., а остальные - электровозы. При этом тепловозов на ходу было чуть более 1 тыс. единиц, а чуть меньше тысячи машин были просто неисправны. Износ парка тепловозов составлял почти 100%. Из-за такого технического состояния парка производительность локомотивов была еще два года назад была на очень низком уровне - 1400 тыс. тонно-километров. Для сравнения - на "Российских железных дорогах" и в Казахстане она составила более 2 тыс. тонно-километров.

Неудивительно, что при таком состоянии локомотивного парка грузоотправители были не в восторге от предлагаемых "Укрзалізницей" услуг - дефицит локомотивной тяги приводит к недельным простоям вагонов, которые просто нечем тянуть. Поэтому закупка американских тепловозов может хоть как-то исправить ситуацию.

После объявления о подписании "Укрзалізницей" соглашения с американской компанией многие тут же начали заявлять о "зраде" - мол, Украина и сама в состоянии производить локомотивы, поэтому закупка уже готовой техники - это нивелирование собственного производственного потенциала и финансирование экономики США, тогда как нужно давать заработать в первую очередь украинским предприятиям.

Однако на поверку все оказывается совершенно не так. Начнем с того, что в Украине всего лишь одно предприятие производит локомотивы - "Лугансктепловоз", который сейчас находится на территории ОРЛО. Владельцем "Лугансктепловоза" является российский "Трансмашхолдинг", который не собирается загружать заказами предприятие на неподконтрольной территории. Согласно его официальной отчетности за 2016 г. луганский завод произвел всего лишь три тепловоза и запчастей аж на 2 тыс. грн, поэтому неудивительно, что при такой работе его убытки составили 620 млн грн.

Однако реальная картина на единственном в Украине производителе локомотивов намного более удручающая.

Пока сайт "Лугансктепловоза" пестрит заявлениями руководства о планах по восстановлению и наращиванию производства, луганчане рассказывают о реальном состоянии завода - цеха уже разграблены, станки сданы на металлолом, а российские собственники предприятия вывозят документацию "Лугансктепловоза" на свои российские предприятия, чтобы там начать производство машин, которые "Лугансктепловоз" производить уже не может. Другими словами, собственных мощностей по производству локомотивов у Украины на сегодня фактически нет, и даже если оккупированный Донбасс в ближайшее время вернется в состав Украины, они не появятся. Поскольку на восстановление этого предприятия потребуется немало средств, намного больше, чем Украина заплатит GE Transportation за две сотни локомотивов. В такой ситуации даже 40% украинских комплектующий в тепловозе - за счастье.

ДС