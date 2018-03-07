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СБУ-шник ранен от взрыва гранаты, брошенной полицейским

07 марта 2018 | 16:43

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Взрыв на Броварском проспекте возле станции метро "Лесная" в Киеве оказался не криминальными разборками.


ЧП произошло 6 марта около 23:00. Движение по проспекту (в сторону Броваров) было перекрыто несколько часов. На месте проводились следственные действия, работали взрывотехники. 
 
"Сотрудники СБУ Харьковской области проводили контрольную закупку боеприпасов у старшины роты батальона полиции особого назначения ГУНП в Киевской области. Во время задержания тот оказал сопротивление и бросил гранату в автомобиль Toyota Camry, в котором находились СБУшники", - рассказал источник "Обозревателя". 
 
В результате взрыва осколочное ранение получил один из сотрудников Службы безопасности. 
 
Полицейский ударился в бега. Ему 27 лет. 
 
Полиция Киева утром 7 марта сообщила, что на поиски "неизвестного" злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы. Введен план "Сирена".

Досье



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