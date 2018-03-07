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СБУ-шник ранен от взрыва гранаты, брошенной полицейским
07 марта 2018 | 16:43
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Взрыв на Броварском проспекте возле станции метро "Лесная" в Киеве оказался не криминальными разборками.
ЧП произошло 6 марта около 23:00. Движение по проспекту (в сторону Броваров) было перекрыто несколько часов. На месте проводились следственные действия, работали взрывотехники.
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