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Голый апокалипсис: Почему магазины одежды массово закрываются
12 марта 2018 | 08:15 , Вика Васина
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Дело не только в интернете. Ещё никогда покупательная способность в США, на крупнейшем и самом важном в мире рынке, не была такой высокой, а безработица — такой низкой. Но разбогатевшие американцы как будто перестали ходить по магазинам. Звёзды стрит-ритейла — Guess, Gap, Michael Kors, Abercrombie & Fitch и другие —закрывают магазины десятками и даже сотнями.
«Секрет» рассказывает, как страшный сон капитализма становится явью.
Из Америки — в Европу
В 2017 году выручка британского Topshop упала на 79%. У титана рынка H&M самые низкие продажи за десять лет.
Походы в торговые центры перестают быть частью семейного досуга. Шопингом можно заниматься параллельно с другими делами — его больше не нужно планировать заранее. А самый удобный магазин — диван в гостиной. Сегодня 20% покупок совершается со смартфонов. Из-за этого, например, гиганту H&M приходится сокращать ассортимент: клиенты, привыкшие к упрощённому и каталогизированному онлайн-шоппингу, просто теряются в море одинковых вещей на обычных прилавках.
Согласно данным Национальной федерации ритейлеров США, во время тотальных распродаж Чёрной пятницы в 2016 году интернет-магазины обслужили больше покупателей, чем обычная розница. Но ведь Topshop, H&M, Guess, Gap, Ralph Lauren, закрывший свой флагманский магазин на Пятой авеню в Нью-Йорке, и прочие неудачники тоже продают свои вещи в интернете — в том числе на Amazon. Почему их это не спасает?
Бренды-близнецы
Почти все большие бренды, у которых сегодня падают продажи, представляют масс-маркет низкой и средней ценовой категории. Раньше они ставили свои магазины на каждом углу, большие вывески и логотипы на самой одежде привлекали внимание к брендам — во времена учёбы Марка Цукерберга в Гарварде едва ли не половина американских студентов с удовольствием носила худи с буквами GAP во всю грудь, а вещи Abercrombie & Fitch были настоящей униформой американских подростков 90-х. Но к концу 2010-х логомания (дикий ажиотаж вокруг испещрённых огромными логотипами коллекций Gucci, Гоши Рубчинского или Louis Vuitton x Supreme) торжествует лишь в люксовом сегменте, а в масс-маркете, наоборот, давно сошла на нет.
Нынешние 20-летние не видят особой разницы между Gap и базовыми вещами ноунейм-марок, которые можно купить на сайтах онлайн-ритейлеров. Тот же Amazon выпускает вещи под несколькими безликим брендами, и уже захватилрынок дешёвой базовой одежды и белья, а британский онлайн-универмаг Asos шьёт недорогую одежду под собственной маркой. Всё меньше людей хотят платить $55 за свитшот Abercrombie & Fitch, учитывая, что похожий можно легко найти за $12.
Доступной одежды стало слишком много. Она одинаковая. Бренд ничего не стоит. Выигрывают от этого, кстати, не только онлайн-ритейлеры. Как и в России, где после валютного кризиса покупатели до сих пор экономят, в США также растёт самый низкий ценовой сегмент одёжного ритейла. Например, сеть дешёвых товаров TJMAxx, которая игнорирует онлайн-торговлю и развивается только за счёт физических точек, за последние пять лет увеличила выручку на 30%, а цена акций компании удволилась. То же происходит и с сетью сверхдешёвой одежды Burlington Stores.
По-настоящему уникальные, оригинальные вещи люди ищут в коллекциях молодых инди-марок, узнавая о них через соцсети или те же агрегаторы вроде Asos, а базовую одежду берут по дешёвке где придётся. Лояльность к «бездушным» массовым брендам падает всё ниже.
Пожалуй, единственный игрок масс-маркета, у которого нет проблем, — Zara. Марка сделала себя имя, копируя самые трендовые новинки люксового сегмента и мгновенного выбрасывая их на прилавки. У Zara есть огромный дата-центр, который круглосуточно отслеживает количество товаров в 2000 точках бренда по всему миру. Это позволяет компании создавать искусственный дефицит и вызывать у покупателей потребительский зуд, поэтому значительная часть вещей редко залёживается до распродаж.
Одежда больше не так важна
Меняется не только отношение к брендам, но и сама модель потребления. Молодые люди теперь предпочитают тратить деньги на развлечения и впечатления, а не на новые вещи. В семейных бюджетах американцев, например, статьи расходов на путешествия и гастрономию значительно больше, чем на покупку новой одежды. В том числе, это связано с тем, что повседневная одежда стала уместна в любой ситуации — новые миллиардеры из Кремниевой долины сняли стигму с заляпанных худи, теперь можно не наряжаться в дорогие пиджаки даже для деловых переговоров.
Согласно исследованию NPD Group, половина американцев может появляться на работе в повседневных вещах, а в России строгих правил дресс-кода придерживаются только 8% компаний. Галстуки и обувь на каблуке всё менее актуальны даже для сотрудников HR и специалистов по работе с клиентами.
Наконец, сами бренды предлагают всё больше вещей-трансформеров, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку, и на прогулку с собакой. В YouTube полно инструкций о том, как поменять дневной образ на вечерний, не меняя одежды, а в повседневной обуви сегодня ходят даже под венец.
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