Соратник Трампа Эллиот Броиди попал под уголовное расследование в Украине

15 марта 2018 | 08:40 , Уилл Торн, Уилл Джордан, Al Jazeera

Генеральный прокурор Украины начал расследование условий предполагаемого многомиллионного контракта о лоббировании, в котором упоминается один из наиболее влиятельных финансовых доноров президента США Дональда Трампа Эллиотт Броиди.

12-страничный документ, который якобы был подписан Броиди, указывает на его роль в оказании консультационных пропагандистских услуг для находящего ныне под санкциями российского банка ВТБ.

Эта сделка была заключена 12 июня 2014 года, всего за несколько недель до того, как ВТБ был внесен в «черный список» Соединенными Штатами и Европейским Союзом в качестве ключевого актива Кремля после вторжения России в Крым. Ежегодно почетным гостем на инвестиционной конференции ВТБ Банка является президент России Владимир Путин.

В документе затрагивается серьезный вопрос о том, нарушал ли Броиди американский Акт о регистрации иностранных агентов — закон, который получил известность после расследования специального прокурора Роберта Мюллера об иностранном вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Бывший глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт и его помощник Рик Гейтс были отстранены после информации о работе в Украине.

Документ, полученный Отделом расследований Аль-Джазиры, также указывает на то, что заместитель председателя Республиканского национального комитета по финансам Броиди, предоставлял такие же услуги финансовой компании Investment Capital Ukraine (ICU), которая выступала в качестве финансовых советников президента Петр Порошенко.

«Если это настоящий документ, то это не может не беспокоить», — заявляют в организации «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне». По словам представителя организации Джордана Либовица, «Броиди, судя по всему, является незарегистрированным агентом иностранного влияния в нарушение федерального закона».

Американский закон требует, чтобы граждане США, участвующие в лоббировании интересов от имени иностранных правительств или стран, были зарегистрированы в базе иностранных агентов Министерства юстиции США. Аль-Джазира не обнаружила доказательств того, что Броиди был зарегистрирован, несмотря на растущее количество доказательств наличия у него ряда иностранных клиентов.

Детали предполагаемого сотрудничества впервые всплыли в январе в Украине. Эти данные были переданы Генеральному прокурору Украины, который передал их на расследование прокуратуре Киева.

Украинский Институт общества и права предоставил документы органам власти, а группа советников по поддержке реформ в Украине теперь призывает к тщательному расследованию как в Украине, так и в США.

В документе указываются виды работ, которые должен был выполнять Броиди, среди них «регулярный политический и бизнес-анализ, политическая пропаганда, советы по инвестициям и управление деньгами» для ВТБ Банка и ICU.

Консультационные услуги должны были оплачиваться в виде пяти ежегодных платежей по $2,5 млн каждый от офшорной компании Quillas Equities SA, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, но с адресом в Дубае. Согласно «Панамскому досье», одной из самых массивных утечек офшорной документации, акционером Quillas Equities SA является председатель правления ВТБ Банка Юрий Соловьев.

В документе Броиди называется консультантатом с «многолетним опытом инвестиционного банкинга и управления капиталом», а также подробно описывается его «опыт в международных инвестициях и американской политике».

В дополнение указывается роль Броиди в деятельности республиканцев, описывая, как он работал на должности «финансового директора Республиканской партии и имеет доступ к американским политикам и правительственным учреждениям».

Деловая и лоббистская деятельность этого видного республиканца находится под пристальным вниманием за пределами Украины.

На прошлой неделе группа, называющая себя «Секреты Лос-Анджелеса», выложила электронные письма, в которых от Броиди и его жены Робин Розенцвейг, являющейся заместителем финансового директора Республиканского национального комитета, просят более $75 миллионов за прекращение расследования в США дела о многомиллиардном мошенничестве в Малайзии.

Новые откровения появились в The New York Times, которая сообщила, что у Броиди есть выгодный оборонный контракт с Объединенными Арабскими Эмиратами, и что он продвигал частную встречу президента Трампа с наследным принцем Мухаммадом бен Зайд Аль Нахайяном, лидером ОАЭ. Электронные письма четко указывают на то, что он имеет прямой доступ к президенту США.

Румынские СМИ также сообщали о роли Броиди в переговорах о поставках оружия, которые потенциально могли привести к заключению сделок на многие миллионы долларов.

В 2009 году Броиди признал себя виновным в попытке дачи взятки сотрудникам пенсионных органов штата Нью-Йорк в размере $1 млн в обмен на инвестиции в размере $250 млн в произраильский инвестиционный фонд, которому он помогал.

Он и компания выплатили более $30 миллионов штрафов; таким образом обвинения против Броиди были облегчены и он избежал тюрьмы.

Теперь Броиди утверждает, что стал жертвой кампании очернения и клеветы, организованной государством Катар в ответ на его обвинения в поддержке этой страной терроризма, что в самом Катаре категорически опровергают.

В условиях давнего регионального противостояния с ОАЭ, а также Саудовской Аравией, Египтом и Бахрейном, благодаря которому Катар оказался в тяжелой девятимесячной осаде, Броиди имеет тесные финансовые связи с ОАЭ и их королевской семьей.

Более широкие связи Броиди с Ближним Востоком, как сообщается, стали предметом далеко идущего расследования ФБР об иностранном влиянии на политическую жизнь США, которые на данный момент в основном сосредоточены на Поле Манафорте. Нарушение Акта о регистрации иностранных агентов является ключевой частью этого расследования.

«Секретный МОВ»

Второй документ, судя по всему, открывает дальнейшие связи с ОАЭ. В нем излагается план для ICU и компании, базирующейся в Абу-Даби, инвестировать $40 млн в фонд, управляемый компанией Броиди. Та же организация также передала обвинителям в Украине «Секретный меморандум о взаимопонимании».

Фирма из Абу-Даби и ICU, судя по всему, согласились предоставить 80% оговоренной суммы, включая первоначальный взнос в размере $3,5 млн.

Остается не понятным, для чего нужны были эти $40 млн. В меморандуме утверждается, что сделка действовала с декабря 2014 года, но не содержит конкретных подробностей о том, как именно вкладывались деньги. Также неясно, была ли она закрыта, так как соответствующие документы до сих пор не подписаны.

Броиди владеет охранной компанией, которой управляют бывшие военнослужащие США и которая предоставляет услуги правительствам стран Ближнего Востока. Его услуги включают в себя проведение «специализированных операций, защиту инфраструктуры и тренинги».

Броиди, будучи финансистом из Лос-Анджелеса и опытным политическим деятелем, собрал миллионы долларов в виде пожертвований для Республиканской партии. Вполне вероятно, что он будет ключевой частью кампании Трампа и в 2020 году.

Отвечая на эти претензии в ICU заявили, что ни они, ни связанные с ними лица не имеют никаких отношений с Броиди или его компанией, а упомянутые контракты являются частью сложной схемы фальсификации. «Мы убеждены, что все это является частью умышленного плана по дискредитации нашей компании», — заявили в компании в комментарии Al Jazeera.

ВТБ Банк также опроверг информацию о сотрудничестве с донором Республиканской партии: «Юрий Соловьев не знаком с Эллиоттом Броиди и никогда не имел с ним деловых отношений».

В ходе подготовки этого материала Аль-Джазира также обратилась за комментарием к Броиди. Однако ответа так и не получила.

От переводчика : Отметим, что под материалом на сайте Аль-Джазиры опубликован твит Броиди, в котором он отрицает всю опубликованную информацию, и утверждает, что никогда не имел дел с Юрием Соловьевым, ВТБ Банком и ICU. «Эти документы были распространены фейковым украинским аналитическим центром, сотрудничающим с украинским информационным „сливным бачком“, принадлежащим одному украинскому олигарху, который до сих пор ведет дела как с „Газпромом“, так и с Путиным — и этот же олигарх связан с компанией-прокладкой, которая в прошлом году заплатила сотни тысяч долларов одному из официально зарегистрированных агентов Катара в США», — написал Броиди, не указав, о ком именно идет речь.

Кроме того, он напоминает, что Аль-Джазира является пропагандистским СМИ властей Катара, и посвящает оставшуюся часть разоблачению катарского заговора и требованию внимательней относится к представителям этой страны в США.

Перевод «Фразы»