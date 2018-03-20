"Наезд" на "Новую почту": что это было? 20 марта 2018 | 20:25 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в В минувшую пятницу ГПУ совместно с Нацполицией провели обыски в офисах компании "Новая почта" в пяти городах. Народные массы взроптали: прокурорские щемят бизнес! А уже в понедельник генпрокурор Луценко встретился с представителями "Новой почты" и претензии к "НП" исчезли. Что это было: почтовых коммерсантов спасло всенародное негодование, откупились?... Автор навел справки и вопросы отпали.

Из официальных сообщений ГПУ страна узнала, что "по данным Государственной фискальной службы и материалам уголовного производства должностные лица группы родственных компаний ("Новой почты") использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств, а также минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов... что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах".

В этом контексте упоминалось и ГФС, якобы содействовавшее уклонению от уплаты налогов. Звучит более чем серьезно. А что по факту?



Узнаем, что "маски-шоу" не устраивали, ничего не изымали, сообщение о подозрении не составляли, меры пресечения не избирали... Странный какой-то "наезд".



Впрочем, обеспокоенной общественности, которую редко тревожит дефицит информации, все было ясно с самого начала: вот они – старые методы реформированной прокуратуры!



Но уже в понедельник – зрада: Луценко заслушал материалы производства в присутствии адвокатов "Новой почты". Общественности сообщили: если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будет получено, уголовное производство закроют.



Ага! – прищурились бдительные граждане, – значит, откупились почтальоны! Ну, это уже ни в какие ворота: сомневаюсь, чтобы даже Пшонке отступные носили в рабочий кабинет в присутствии пресс-службы, а тут вдруг такое...



Это скандальная история подтолкнула автора к поиску ответа на ключевой вопрос: что же это было? Несколько встреч позволили пролить свет правды на случившееся. Сейчас посекретничаю с вами.



Уголовное производство против "Новой почты" прокуратура открыла еще 18 ноября прошлого года. Основанием для этого стала вобщем-то очень слабенькая и неинфомративная справка нацполиции. Из полицейской справки якобы следовало, что "НП" активно "оптимизирует налоги" при попустительстве ГФС. Прокуратура активизировалась спустя четыре месяца после открытия уголовного производства. Что делал все эти месяцы молодой следователь, который принял дело к производству, я по-правде говоря, не знаю. Может, занимался остальными 200 делами, которые всреднем приходятся на одного следователя прокуратуры... Факт остается фактом: дело было "сырое". Исходя из фабулы, главным фигурантом в нем была не "Новая почта", а птица покрупнее – Государственная фискальная служба. Удивительно, но не так давно "НП" пережила проверку со стороны фискалов, где полностью подтвердила легальность своей работы. Почему этого не выяснило прокурорское следствие: вопрос. Дальше, как известно – обыски, встреча генпрокурора с адвокатами "НП" и все...



В этой связи многие забывают про одно немаловажное звено между следствием и объектом подозрений: суд. Как теперь понятно, у следствия было недостаточно сведений для весомых подозрений. Если бы следователь тщательнее работал над уголовным производством, до обысков дело вероятно не дошло бы. Но судья после знакомства с материалами прокуратуры взял на себя ответственность и дал санкцию на резонансные обыски.



Естественно, народ начал хулить никого иного, как генпрокурора, поскольку ни имени следователя, ведущего дело, ни судьи, давшего разрешение на обыски, простой гражданин не знает.



Я усиленно интересовался у людей, не имеющих отношения к прокуратуре, но знающих детали этого дела: была ли попытка вымогательства взятки с коммерсантов? И получил твердое заверение: этого не было, просто "лоханулись следаки".



Спишем это на неопытность следователя и загруженость работой. Но у молодого следователя есть умудренный опытом начальник. И без одобрения последнего следователь вряд ли отправился бы в суд за санкцией на обыски. Имя этого человека – Сергей Кизь, начальник Управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ – того самого, что расследовал, но недорасследовал дело нардепа Мосийчука.



Вот это и вся информация, которой я располагаю. Увы, мне не известно, будет ли Кизь подвержен обструкции. Я также не знаю: есть ли в генпрокуратуре скамейка запасных и не пустует ли она. По моим сведениям, на ней не наблюдается особого оживления: дефицит профессионалов в прокуратуре не менее острый, чем и по всей стране. К тому же, в последнее время брать взятки становится небезопасно, даже для сотрудников прокуратуры.



В конце-концов история с наездом и рейдерством, которых не было, счастливо закончилась. На днях Кизь встретится с юристами "Новой почты", очевидно, для выработки решения о закрытии уголовного производства.



На этом можно было бы поставить точку. "Новые почтальоны" отделались легким испугом, прокуратура – примирительной встречей с соучредителем НП. Но есть и пострадавшие – украинские бутлегеры. Луценко заявил о 1700 литрах контрофактного алкоголя, подготовленного к отправке "Новой почтой". А еще – о некотором количестве наркотиков, которые также спокойно пересылаются по стране. Уж не прийдется ли "Новой почте" за это отвечать? Не знаю. Но если прокуратура попытается вменить почтальонам это в вину, вот тогда можно смело заявлять о наезде на бизнес.



Нет, не я выступаю за свободное обращение наркотиков в стране и отмену акцизов на алкоголь. Просто такова реальность: сегодня по территории Украины можно свободного пересылать все что угодно – только "Новой почтой", но и любым иным почтовым сервисом. За границу – нельзя категорически! И виноваты тут не почтальоны, а законодательство. Секрет в том, что отправления внутри страны не требуют таможенного оформления, заграницу – в обязательном порядке с привлечением специально обученных собак-наркоманов.



Поэтому нельзя винить операторов в том, что они не проверяют содержимое посылок внутри страны. Хотя, организовать такой контроль не составит труда. Но для этого следует не наказывать почтальонов, а совершенствовать законодательство. И если генпрокурор обратится к нардепам или Кабмину к призывом ввести такую процедуру, мы его радостно поддержим. Но это будет совсем другая история... Блог "Украинской правды"



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