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"Наезд" на "Новую почту": что это было?
20 марта 2018 | 20:25
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В минувшую пятницу ГПУ совместно с Нацполицией провели обыски в офисах компании "Новая почта" в пяти городах. Народные массы взроптали: прокурорские щемят бизнес! А уже в понедельник генпрокурор Луценко встретился с представителями "Новой почты" и претензии к "НП" исчезли. Что это было: почтовых коммерсантов спасло всенародное негодование, откупились?... Автор навел справки и вопросы отпали.
Из официальных сообщений ГПУ страна узнала, что "по данным Государственной фискальной службы и материалам уголовного производства должностные лица группы родственных компаний ("Новой почты") использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств, а также минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов... что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах".
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