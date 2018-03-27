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Одобрено строительство большой окружной дороги вокруг Киева

27 марта 2018 | 09:10

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"Укравтодор" утвердил план строительства большой объездной дороги вокруг Киева.


Карту и список районов области, через которые пройдет новая трасса, обнародовал на своей странице в Facebook нардеп Игорь Мосийчук, пишет "ДС".


Трасса должна дополнить недостроенную сейчас "малую" объездную дорогу, которая находится в пределах города.  

Новая трасса должна пройти через 8 районов и 45 населенных пунктов:  

Вышгородский район - околицы сел Новоселки и Старые Петровцы

Бородянский район - окрестности поселков Озера, Блиставиця, Микуличи, Диброва

Макаровский район - окрестности поселков Николаевка, Марьяновка, Березовка, Новоселки, Ясногородка

Киево-Святошинский район - окрестности поселков Хмельная, Любимовка, Бузовая, Неграши, Княжичи

Васильковский район - окрестности поселков Бобрица, Иванковичи, Зеленый Бор, Рославичи, Гвоздив, Мархаливка, пгт Глеваха

Обуховский район - окрестности поселков Большие Дмитровичи, Таценки, Плюты, Старые Безрадичи

Бориспольский район - окрестности города Борисполь, поселков Процев, Вороньков, Глубокое, Иваньков, Нестеровка, Большая Александровка, Безугловка, Сеньковка

Броварской район - окрестности города Бровары, поселков Княжичи, Требухов, Апрельское, Красиловка, Рожовка, Пуховка, Рожны, Великая Дымерка.  

Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии для LIGA.net подтвердил, что обнародованная схема соответствует действительности.  

Однако никаких дат, когда именно ждать хотя бы на начало строительства первой очереди магистрали, пока не сообщил ни он, ни Мосийчук.  



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