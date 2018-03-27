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Fitch прогнозирует рост экономики Украины на 3,2%
27 марта 2018 | 09:26
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3,2% и прогнозирует ускорение роста ВВП в 2019 году на 3,7%.
Fitch отмечает, что в 2017 году экономика Украины продолжала демонстрировать небольшое восстановление, и оценивает рост ВВП по итогам года на 2%.
Агентство прогнозирует, что экономическая активность будет постепенно восстанавливаться за счет внутреннего спроса.
"Нерешенные конфликты на востоке Украины, вероятно, сильно повлияют на перспективы восстановления, тогда как отсутствие доступа к ресурсам Донецка и Луганска будет по-прежнему негативно влиять на показатели эффективности", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что украинское правительство находится под давлением сложной программы реформ, проведение которых является условием предоставления Международным валютным фондом внешнего финансирования.
Как сообщалось, Государственная служба статистики улучшила оценку роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,5% с 2,2% по оперативным данным.
Как известно, НБУ ожидает, что в 2018 и 2019 годах рост ВВП ускорится на 3,2% и 3,5% соответственно.
Президент Петр Порошенко ожидает роста украинской экономики на 3,2% в 2018 году.
Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост ВВП Украины на 3,5% в 2018 году.
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