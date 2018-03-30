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Трамп пообещал Путину выиграть гонку вооружений
30 марта 2018 | 14:36
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Президент США Дональд Трамп в ходе очередного телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Соединенные Штаты выиграют гонку вооружений, если две страны ее начнут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
"Если вы хотите устроить гонку вооружений, мы это можем сделать, но я одержу победу", - сказал Трамп.
Отметим, что данные заявления президента США стали реакцией на заявление России о том, что в стране начнут разрабатывать оружие, которое сможет достичь США.
Белый дом в свою очередь отказался от комментариев. Чиновники подчеркнули, что взволнованны несоответствиям действий Трампа государственной политике США.
"Трамп не хочет, чтобы мы его воспитывали", - подчеркнул один из политиков.
Трамп в свою очередь добавил, что очень надеется, что подобные заявления Путина были только предвыборной риторикой. Президент США также отметил, что планирует встретиться с Путиным в ближайшее время, чтобы обсудить вопрос о сокращении гонки вооружений.
Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что состояние отношений между США и Россией вызывает глубокую озабоченность и все больше напоминает эпоху холодной войны, однако современная ситуация имеет две особенности.
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