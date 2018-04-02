ДБР. Последние штрихи.

02 апреля 2018 | 08:44 , Кирил Сазонов

Отцы-создатели забыли про оперативных сотрудников.

Итак, по недавней встрече с руководством Державного Бюро Расследований, которое многие (и они не исключение) предпочитают называть украинским ФБР. Это не совсем верно, так как у ФБР полномочий побольше, да и задачи шире. Полиция в США у каждого штата своя и без такой отдельной структуры тамошним правоохранителям было бы сложнее. Но, перенесемся из США в Украину. Кстати, кто-то знает, когда было принято решение о создании ДБР в нашей стране и передачи именно ему функций следствия по всем серьезным чиновникам и правоохранителям. Держитесь крепче – в 1996 году. И почти двадцать лет процесс успешно саботировали. Угадаете, кто? Ну, естественно тот всемогущий орган, у которого эти функции следствия в пользу Бюро и забрали. Процесс сдвинулся только в 2014 году, как и масса подобных ему решений, которые откладывали годами и десятилетиями.

Главный вопрос сегодня – когда ДБР начнет уже ловить высокопоставленных злодеев и разного рода оборотней в погонах. Директор Бюро Роман Труба обещает с 1 сентября. Ну и делайте поправку на то, что если первого сентября завели дело, то в суд оно пойдет в лучшем случае в декабре. Сейчас очень важно, как можно быстрее внести ряд изменений в законодательство Украины, без которых реальная работа невозможна. Лучшее враг хорошего. Свои очень похожие законопроекты одновременно внесли Кабмин и группа депутатов (Найем - Сотник). Нардепы в зале запутались и необходимого количества голосов никто не получил. Сейчас готовят единый общий проект, за который (надеюсь), голосов хватит. Ну а если не хватит – в ДБР составят список тех, кто не голосовал, депутаты как раз их профиль. Шутка.

Что требуется сделать с помощью закона: Первое – оставить у прокуратуры прежние возможности до 1 сентября. Потому что с 20 ноября функции следствия она утратила, ДБР еще не работает, а криминальный элемент пашет без выходных. Второе – сейчас формально все сотрудники ДБР являются госслужащими, что нелогично и неудобно для оперативного состава. Им нужен Устав и звания. Третье по списку, но не по важности – сейчас ряд моментов в Законе о ДБР противоречит УПК Украины. Вот так – пропустили несколько моментов, проголосовали, потом юристы нашли нестыковки. Теперь нужно внести изменения или нас ждут патовые ситуации в судах.

Идем дальше по проблемам? В перечне окладов нет должности оперативника. И как их набирать на службу, простите? Вообще предусмотрено всего два оперативных отдела – внутренней безопасности и обеспечения личной безопасности. То есть работать в кабинетах есть кому, а «в поле» не предусмотрели. Поручать оперативную работу СБУ или Полиции? Ага, особенно когда их ловишь – прекрасное решение. Вопрос необходимо урегулировать. Ну и право на снятие информации с телекоммуникационных сетей просят – а кто бы отказался? Есть ряд технических моментов по территориальному расположению управлений и дисциплинарной ответственности, а также структуре комиссии, но уже в эти детали вдаваться не буду.

В штате ДБР будет 1500 сотрудников, уже объявлен конкурс на 701 должность. По зарплатам сравнили с НАБУ. У руководства ДБР все будет скромнее, но по оперативникам и следователям обещают похожие оклады. Ну и, если все пройдет нормально и законодательную базу подтянут к реальности – как я писал выше, с 1 сентября начнут ловить и перевоспитывать. На закуску самое интересное – список потенциальных «клиентов» ДБР.

Это все высокопоставленные чиновники, народные депутаты, министры, экс-президенты, судьи, правоохранители и военные преступники. Кстати, в новом Законе хотят обязательно прописать еще несколько категорий. Это руководство НАБУ, руководство Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, судьи КСУ, руководители Высшего Совета Правосудия, Высшей Квалификационной Комиссии Судей, главы администраций и их заместители. То есть на коррупционных делах их ловит НАБУ, а на остальных грехах – ДБР. Хотя, точно определить, где кончается коррупция и начинается злоупотребление служебным положением, сложно. Так что разные будут ситуации.

Коротко и по сути вот так на сегодня выглядит общая картина по ДБР. Ждем голосования в Раде и 1 сентября начало работы. Если кому-то интересны мои личные впечатления от разговора с директором ДБР (ну а вдруг кому-то интересно?), то в общем позитивные. Нет показной солидности, говорит кратко, по сути, без лозунгов и долгих рассуждений ни о чем. Ну а по результатам, полагаю, в декабре уже можно будет оценить первые шаги. Обещают отчитываться регулярно.

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