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Руководителя "прокурорской инквизиции" поймали пьяным за рулем
03 апреля 2018 | 09:15 , Виталий Губин
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Виталий Грушковский, руководитель Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров - органа прокурорского самоуправления, который принимает решения о дисциплинарной ответственности сотрудников ГПУ за совершенные проступки и нарушение профессиональной этики, сам оказался в эпицентре аналогичного скандала.
Как сообщили "Стране" сразу два не связанных между собой источника в прокурорских кругах, на главу КДКП Виталия Грушковского на прошлой неделе был составлен админпротокол за езду в нетрезвом виде.
Согласно сведениям собеседников, инцидент имел место на Родине Грушковского в Винницкой области. При этом сам Виталий Юзефович не щеголял своим статусом и отказался указывать свое место работы при оформлении протокола.
Как рассказал "Стране" командир батальона Управления патрульной полиции Винницкой области Дмитрий Кисличенко, факт остановки иномарки Toyota Camry в ночь на 25 марта, за рулем которой ехал гражданин с установочными данными на Виталия Юзефовича Грушковского действительно имел место. В то же время Кисличенко уточнил - утверждать, что его подчиненные задерживали именно главу прокурорской КДК он не может. Все дело в том, что соответствующее удостоверение, указывающее на принадлежность водителя к правоохранительным органам, нарушитель не предъявлял.
Сам Грушковский сначала пообещал ответить на вопросы "Страны" о вероятном инциденте с его остановкой патрульными за нетрезвую езду. После неоднократных просьб и напоминаний дать комментарий он написал, что возможно будет готов говорить об этом 3 апреля.
Между тем, журналисты винницкого издания 20minut.ua обнародовали оказавшийся в распоряжении редакции административный протокол, выписанный Грушковскому.
В нем говорится, что в ночь на 25 марта на 381-м километре трассы М-12 ("Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка) рядовой патрульной полиции Ростислав Казимир остановил иномарку Toyota Camry (госномер АВ 2002 СН), за рулем которой находился Виталий Юзефович Грушковский, 16 октября 1976 года рождения. Состояние этого мужчины выдавало в нем наличие признаков алкогольного опьянения - резкий запах спиртного изо рта, покраснение глаз, и не соответствующее обстановке поведение. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
Источник фото: vn.20minut.ua
Сам Грушковский заявил полицейским, что алкоголь в ту ночь не употреблял, выразив категорическое несогласие с составлением в его отношении протокола по ст.130 КУоАП. Вместе с этим мужчина не указал своего места работы и рода занятости. Рассмотрение админпротокола в его отношении запланировано Винницким горсудом.
Кроме протокола, в сети была обнародована фотография водительского удостоверения Виталия Грушковского, изъятого у него после остановки патрульной полицией. На нем указана немного иная дата рождения - 15 октября 1976 года.
Источник фото: vn.20minut.ua
Вместе с этим, изображенный на фотографии прав владелец очень похож на главу КДКП со снимков, размещенных на странице органа прокурорского самоуправления и его личном профиле в Facebook.
Источник фото: vn.20minut.ua
Согласно декларации прокурора, транспортных средств в его собственности не имеется. Владельцем Toyota Camry является Н.О. Онипко.
Что же касается персоны Виталия Грушковского, то с Винницей его связывает практически вся сознательная жизнь. Руководитель Квалифкомиссии прокуроров - родом из Жмеринки, а в его послужном списке - 18 лет работы в органах прокуратуры Винницкой области, в том числе на руководящих должностях. В прошлом году он был избран главой КДК прокуроров, куда откомандирован на три года.
Добавим, что по состоянию на вечер 1 апреля официально информация об инциденте с участием Грушковского в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров не поступала.
Интересно также, что ранее заместитель Грушковского - Виктор Шемчук в своем интервью журналистам рассказывал, как Квалификационно-дисциплинарная комиссия борется за чистоту прокурорских рядов. По его словам, в практике работы КДКП было уже несколько случаев, когда увольняли прокуроров, задержанных во время езды за рулем в нетрезвом состоянии.
Ранее "Страна" писала, что Квалификационно-дисциплинарная комиссия открыла дисциплинарное дело в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого по жалобе главы ГПУ Юрия Луценко. Также мы сообщали, как прокурорская комиссия "амнистировала" бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика.
Вместе с этим, именно прокурорской КДК во главе Виталием Грушковским отводится едва ли не главная роль в процессе вероятного отстранения с должности и возможного увольнения руководителя антикоррупционного прокурора, который побил горшки с главой ГПУ Юрием Луценко и директором НАБУ Артемом Сытником.
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