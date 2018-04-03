ТЕМА

Ночью в Киеве сгорели пять авто

03 апреля 2018 | 10:19

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В Киеве примерно в 4 утра этой ночью на улице Боголюбова (Софиевская Борщаговка) сгорели пять автомобилей.


Предположительно, пожар начался в мусорном баке, затем огонь перекинулся на автомобили, сообщает 112. 
 
Однако мнения очевидцев разделились, некоторые считают, что это был умышленный поджог. Никто не пострадал.



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