Ночью в Киеве сгорели пять авто

Предположительно, пожар начался в мусорном баке, затем огонь перекинулся на автомобили, сообщает 112. Однако мнения очевидцев разделились, некоторые считают, что это был умышленный поджог. Никто не пострадал.

В Киеве примерно в 4 утра этой ночью на улице Боголюбова (Софиевская Борщаговка) сгорели пять автомобилей.