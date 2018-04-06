Как выглядит новый План Маршалла для Восточной Европы

06 апреля 2018 | 12:12

В документах Европарламента нет плана Маршалла, однако предложен новый формат "Восточного партнерства +", который направлен на оказание помощи Украине, Грузии и Молдове. Об этом сегодня в Киеве на пресс-конференции сказала евродепутат Лайма Андрикене, передает корреспондентУНН.

"Мы предложили новый формат - формат ВП+, направленный в первую очередь на то, чтобы оказать значительную помощь трем странам - Украине, Грузии и Молдове для того, чтобы можно было лучше выполнять соглашения об ассоциации, предоставлять новую финансовую помощь, а также для того, чтобы предложить даже возможности членства в Энергетическом, Таможенный, Цифровом союзах. Возможно это не произойдет через год или два, или 5-10 лет, однако это очень явный шаг вперед", - сказала она.



"В наших документах вы не найдете плана Маршалла. Тем не менее суть наших рекомендаций является именно такой. Таким образом мы с ЕП посылаем четкий сигнал поддержки этих стран. Об этом свидетельствует тот факт, что проект имел огромную поддержку в ЕП - он получил 521 голос с чуть более шестисот возможных. Когда я говорю, что в этой делегации представлены друзья Украина - поверьте, у вас есть очень и очень много друзей в Европейском парламенте ", - подчеркнула Андрикене.

По словам евродепутатка, саммиты ВП проводятся каждые 2 года, и ЕС хочет использовать эти саммиты не только для того, чтобы вести диалог, но для того, чтобы создать новую динамику в отношениях с другими странами. ЕС не может пока предложить странам ВП перспектив членства, тем не менее с каждым новым проектом отношения этих стран с ЕС становятся все более тесными и динамичными.