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Как выглядит новый План Маршалла для Восточной Европы
06 апреля 2018 | 12:12
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В документах Европарламента нет плана Маршалла, однако предложен новый формат "Восточного партнерства +", который направлен на оказание помощи Украине, Грузии и Молдове. Об этом сегодня в Киеве на пресс-конференции сказала евродепутат Лайма Андрикене, передает корреспондентУНН.
"Мы предложили новый формат - формат ВП+, направленный в первую очередь на то, чтобы оказать значительную помощь трем странам - Украине, Грузии и Молдове для того, чтобы можно было лучше выполнять соглашения об ассоциации, предоставлять новую финансовую помощь, а также для того, чтобы предложить даже возможности членства в Энергетическом, Таможенный, Цифровом союзах. Возможно это не произойдет через год или два, или 5-10 лет, однако это очень явный шаг вперед", - сказала она.
По словам евродепутатка, саммиты ВП проводятся каждые 2 года, и ЕС хочет использовать эти саммиты не только для того, чтобы вести диалог, но для того, чтобы создать новую динамику в отношениях с другими странами. ЕС не может пока предложить странам ВП перспектив членства, тем не менее с каждым новым проектом отношения этих стран с ЕС становятся все более тесными и динамичными.
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