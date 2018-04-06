В Антарктиде выросли огурцы и редиска

06 апреля 2018 | 12:15

На немецкой арктической станции Ноймайер III ученые собрали первый урожай овощей, выращенных в антарктической теплице без естественной почвы, дневного света и агрохимикатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "ВикиНовости".

Сообщается, что в высокотехнологичной теплице на станции созрели 3,6 килограмм зелёного салата, 18 огурцов и 70 редисок, в то время как снаружи стояли морозы от −20 °C и ниже. Это первый такой опыт; в дальнейшем планируется получать по 4—5 килограмм овощей и фруктов в неделю.

Исследования координирует Германский центр авиации и космонавтики (англ. German Aerospace Center; нем. DLR), поскольку опыт выращивания съедобных растений в экстремальных условиях Антарктиды может быть в дальнейшем применён и за пределами Земли, в будущих поселениях на Луне или Марсе, на межпланетных космических кораблях. Подобные опыты с растениями NASA проводит на Международной космической станции.