В Украине один из самых низких уровней вовлеченности в Facebook

06 апреля 2018 | 12:25

В Украине только 24% пользователей интернета пользуются соцсетью Facebook - меньше только в России, Белоруссии, Молдове и Ватикане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Internet World Statistics.

Всего в Украине 23 миллиона 304 000 интернет-пользователей, по данным ресурса.