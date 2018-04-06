ТЕМА

В Украине один из самых низких уровней вовлеченности в Facebook

06 апреля 2018 | 12:25

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В Украине только 24% пользователей интернета пользуются соцсетью Facebook - меньше только в России, Белоруссии, Молдове и Ватикане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Internet World Statistics.

Всего в Украине 23 миллиона 304 000 интернет-пользователей, по данным ресурса.



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