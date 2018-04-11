Долларовый ВВП Украины вырос за 2017 год на 20,5%

11 апреля 2018 | 08:21 , Михаил Кухар, экономист

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Мы в IMF group of Ukraine прогнозировали что долларовый ВВП Украины вырастет на двузначную цифру в долларовом исчислении за 2017 год — и получили очень много скептических комментариев по этому поводу от коллег. В нашем прогнозе, сделанном в конце 2016-го года мы уже видели разгон траектории послекризисного отскока и прогнозировали рост ВВП нашей страны с 88 до 100-103 млрд. долл. (13,7%) за 2017 год.

Увидев несколько дней назад опубликованные Государственным комитетом статистики данные о росте ВВП в прошлом году — скажу честно, приятно так ошибиться. В 2017-ом году долларовый эквивалент ВВП Украины вырос с 93,6 до 112,2 млрд. долл. или на 20,5%. Средняя заработная плата по средневзвешенному за год курсу с 203 до 267 долл. или на 31,5%. С небольшим отставанием за доходами населения начали восстанавливаться и цены на недвижимость: средняя стоимость 1 кв. метра бизнес и премиум классов выросла на 10% и 6% соответственно.



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