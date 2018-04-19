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В России вступил в силу закон о новой мере пресечения - запрете на определенные действия
19 апреля 2018 | 08:06
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Суд может запретить подозреваемому находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении новой меры пресечения - запрета на определенные действия. Документ, принятый Госдумой 5 апреля и одобренный Советом Федерации 11 апреля, опубликованв среду на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту, в Уголовно-процессуальный кодекс РФ вводится новая статья 105.1 "Запрет определенных действий". В ней прописывается, что "суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами сведений при избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий может запретить подозреваемому или обвиняемому: выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них, общаться с определенными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и информационно- телекоммуникационную сеть Интернет, управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением ПДД и эксплуатации ТС".
Законом оговариваются предельные сроки применения новой меры пресечения. Так, по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести он составит 12 месяцев, тяжких преступлениях - 24 месяца, в случае особо тяжких преступлений - 36 месяцев. При этом время применения запрета по общему правилу в срок содержания под стражей включаться не будет, предусматривается соотношение срока применения данной меры и срока содержания под стражей при запрете выхода из жилого помещения - 2 дня к 1 дню.
Законом также прописывается возможность суда при избрании меры пресечения в виде залога или в виде домашнего ареста "возлагать на подозреваемого или обвиняемого обязанность по соблюдению одного или нескольких запретов". Особо оговаривается, что "домашний арест заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением запретов и осуществлением за ним контроля".
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