Кремль готовится к тотальной экономической изоляции

19 апреля 2018 | 09:24

В администрации президента и правительстве ведут подготовку к дальнейшему ужесточению антироссийских санкций по сценарию Венесуэлы, Ирана и КНДР - с запретом на инвестиции в госдолг, включением госбанков в "черный список", закрытием возможности проводить в долларах и полным отключением России от системы межбанковских расчетов SWIFT. Об этом РБК рассказали два федеральных чиновника, знакомых с ходом обсуждения, и источник, близкий к Кремлю.

По словам одного из них, власти видят два возможных варианта санкций для инвесторов в российские гособлигации, рынок которых на треть контролируется иностранными игроками, владеющими ОФЗ на 41 млрд долларов и евробондами на 15 млрд.



Первый из них - мягкий, он уже был отработан на Венесуэле: Вашингтон запретил американских юридическим и физическим лицам держать госбумаги со сроком обращения больше 30 дней и совершать любые сделки с ними. Это обрушило национальную валюту - боливар, - и ускорило инфляцию до 2600% в год (по данным МВФ).



Но вероятен и более жесткий подход, когда ограничения становятся экстерриториальными: хотя власти США не могут напрямую запретить европейским инвесторам покупать ОФЗ и евробонды России, для них возможны вторичные санкции - такой подход уже применяется к российским оборонным предприятиям.

В качестве защитных действий российские власти рассматривают возможность создания специального банка для покупки российского госдолга, а также принятие мер, которые позволят "закрыть" имена тех, кто покупает бумаги рассказал федеральный чиновник.



Кроме того, к кредитованию правительства через покупке ОФЗ планируется активно привлекать население: еще в январе премьер Дмитрий Медведев поставил задачу увеличить госзаймы у граждан до 100 млрд рублей.



Отключение от SWIFT - по иранскому и северокорейскому сценарию - обойти будет сложнее, признают источники РБК. В Кремле и правительстве опасаются, что такой шаг может привести к обрушению российской банковской системы и остановке внешних расчетов, особенно за поставки газа. На этот случай Москва рассматривает возможность производить внешние расчеты через агентов, так называемые бридж-компании (компании-посредники), рассказали чиновники.