Нарушителей ПДД скоро начнут четвертовать

20 апреля 2018 | 10:57 , Олег Ельцов, для ФРАЗЫ

В соотношении средняя зарплата/размеры штрафов нарушителим ПДД Украина впереди Европы всей. Равно как и по уровню аварийности на дорогах. Почему так?!

МВД в очередной раз настаивает на ужесточении санкций против нарушителей правил дорожного движения. Таким путем, очевидно, Арсен Аваков надеется компенсировать недееспособность патрульной полиции, которая вопреки заверениям главы МВД и руководства Нацполиции не в состоянии положить конец беспределу на украинских дорогах.

Украина — лидер по уровню смертности на дорогах. ДТП — первая причина смертей молодежи в возрасте от 15 до 24 лет и вторая — среди детей от 5 до 14 лет. 43% погибших в ДТП — пешеходы и велосипедисты. Основные причины: превышение скорости, необорудованность пешеходных переходов, нарушение правил пересечения перекрестков, управление транспортом в нетрезвом виде.

С момента разгона «плохой» ГАИ, по заверениям Нацполиции, дела пошли на поправку: якобы в начале этого года травматизм на дорогах и число аварий снизились на 7%. Верится в это с трудом и существует стойкое подозрение, что статистика сфальсифицирована — для жонглирования цифрами в МВД всегда существовало бесчисленное множество уловок. Вряд ли кто-то из участников дорожного движения заподозрит, что порядка на дорогах стало больше.

Патрульная полиция участвует в поддержании порядка на дорогах самым скромным образом. Большим образом в качестве статистов: фиксируя сам факт ДТП. Причем, вопреки обещаниям руководства полиции, ни о каком стремительном появлении полицейских экипажей на месте происшествия речь давно не идет. В Киеве, к примеру, по многочисленным свидетельствам, пятичасовое ожидание полиции — отнюдь не рекорд.

Возможно, улучшению состояния дел на дорогах содействовало недавнее принятие постановления про ограничение скорости в населенных пунктах до 50 км? Нет, конечно! Ибо это требование повсеместно нарушается без каких-либо санкций в отношении самих нарушителей.

За последнее время приняты весьма действенные нормы по введению автофиксации нарушений участниками дорожного движения. Но для того, чтобы запустить такую систему, понадобится еще очень много времени. И совершенно не ясно, почему с 2014 года это до сих пор не было сделано: времени не хватило?

Безопасность на дорогах — вопрос комплексный. У аварий может быть масса причин: от состояния дорожной инфраструктуры до оборудования пешеходных переходов, велодорожек, надежности работы светофоров, а также эффективной работы полиции. Сегодня в нашей стране в наличии все условия для роста аварийности. Очевидно, это является головной болью властей, на которых давят не только украинские граждане, но и зарубежные партнеры, вливающие в систему «реформированной» полиции и нашу инфраструктуру сотни миллионов долларов и евро.

Увы, в МВД и Нацполиции не получается дать достойные ответы существующим вызовам. Министр Аваков больше тяготеет к решению проблем глобального, международного характера. Так, совсем недавно он поделился со страной и миром своими наполеоновскими планами освобождения оккупированного Востока Украины. А сейчас он пребывает в США, где, по словам пресс-службы МВД, обсуждает с руководством Госдепа США проблему противодействия строительства газопровода «Северный поток-2».

А в качестве решения проблемы аварийности на украинских дорогах МВД в очередной раз предлагает уже традиционный путь: повышение санкций за нарушение ПДД. Следует заметить, что наказание за нарушения на дорогах у нас растут как грибы после дождя не первый год, впрочем — без заметного эффекта. Так, в 2008 году они возросли в десять раз, очередное повышение последовало в 2011 году, при Авакове МВД инициировало жестокое повышение штрафов за отдельные виды нарушений в 2016 году. И вот опять: в конце прошлого года Кабмин одобрил предложения МВД, Нацполиции и Мининфраструктуры по очередному повышению штрафов в разы! Правда, эти светлые законодательные идеи до сих пор не рассмотрены профильным комитетом ВР, что вызывает праведное возмущение МВД.

Смеет напомнить, что и без последних предложений МВД в нашей стране предусмотрены более чем жесткие наказания для нарушителей ПДД. Да, они еще не сровнялись с европейскими, к чему так настойчиво стремится полицейское руководство. Но в пропорции средняя зарплатаразмеры штрафов мы, пожалуй, уже впереди Европы всей. Равно как и по уровню аварийности на дорогах. Почему так?! Тому есть несколько причин.

Во-первых, причина высокой аварийности связана не только и не столько со степенью наказания за нарушения, сколько с ее неотвратимостью. А тут положение дел даже хуже, чем это было при «преступном режиме». Достаточно вспомнить, что реальному снижению числа нарушений в свое время послужило внедрение контроля скорости с помощью приборов «Визирь» и рассылке «писем счастья» водителям. Вскоре эта практика была аннулирована по одной причине: она была противозаконной. Как это часто бывает в нашей стране: забыли подвести законодательную базу. В последнее время ситуация изменилась диаметрально: закон появился, а вот техническая база не создана (и по информации автора в полной мере заработает еще не скоро). Что касается работы полиции в «ручном режиме», она практически отсутствует: полицейская реформа успешно провалена, полиция попросту не справляется с контролем порядка на дорогах, а вернуться к реанимации «плохого» ГАИ гордость не позволяет. Вот и старается МВД решить проблему сугубо суровостью наказания. Но что от него толку, если редкий дорожный нарушитель отвечают за содеяное?

В Кабмине, кажется, тоже не в состоянии комплексно посмотреть на проблему. Там обсуждают дурацкие новации вроде отмены желтого сигнала светофора, вместо того, чтобы добиться того, чтобы существующие светофоры работали без сбоев, а в необходимых случаях движение регулировали полицейские.

Состояние дорог — не менее весомая причина аварийности, чем проделки пьяных водителей. Из года в год у нас латают участки дорог, которые «ремонтировали» год назад. Но о низком качестве дорог вспоминают постфактум. Вот, Совершенно недавно премьер Гройсман вдруг заявил, что надо бы заставить дорожных строителей отвечать за то, что они плохо сделали в прошлом году. Это как? На каком основании Кабмин будет карать халтурщиков? Нет такого закона! Но есть условия контракта, определяющие отношения между заказчиком и подрядчиком. Но эти контракты составлены год назад и пересмотру не подлежат. А поэтому заявления Гройсмана остаются болтовней и не больше. Почему он не заявил о том, что в контрактах этого года будет заложено требование по гарантийному сроку эксплуатации дорожного покрытия. А раз он этого не заявил, значит, и в следующем году мы будем платить за очередное латание дыр на «новых» дорогах, а на новых дырах будут случаться новые массовые ДТП.

Тем временем, лидер «радикалов» Ляшко предлагает наследовать опыт Гитлера: расстреливать и закапывать в этих ямах дорожных строителей и их начальство. Что ж: тоже решение проблемы... Кажется, в МВД уже фигурально поддержали такую методу, призывая еще сильнее закрутить гайки, повысить штрафы и санкции к нарушителям, вместо того, чтобы организовать нормальную работу полиции.

Инициаторы новых «расценок» для нарушителей, очевидно, не ведают о любопытной тенденции, проверенной веками: суровость наказания имеет лишь кратковременный эффект. Вслед за первым испугом приходит успокоение, общество преодолевает болевой порог и все возвращается на круги своя. И наоборот, статистика указывает, что отмена смертной казни не приводит к увеличению числа особо тяжких преступлений. Безусловно, можно одним махом пересмотреть весь Уголовный и Админкодексы, везде предусмотрев единственную норму наказания: расстрел. Только это отнюдь не приведет к снижению уровня преступности. А вот к уровню коррупции приведет непременно: у нарушителей закона возникнет больший соблазн избежать сурового наказания, и они готовы будут платить за это сполна. Не это ли является основной причиной, по которой полиция раз за разом инициирует повышение суровости наказания к нарушителям ПДД?..

ФРАЗА