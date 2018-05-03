Как бы лучше умереть

03 мая 2018 | 14:38 , Ельцов Олег, ТЕМА

Скоро парламент начнет обсуждение жизненно важного для каждого украинца законопроекта Кабмина про захоронения. Якобы от мертвых уже нет житья живым: много их развелось – усопших. А с учетом того, что в продуктах подозрительно много консервантов, трупы не желают разлагаться (общеевропейская проблема, между прочим), и кладбищенские насекомые отказываются употреблять их в пищу. Якобы государство будет стимулировать близких и родственников усопших к кремации: ну, чтобы каждая смерть, типа – новый росток жизни; развей папу над огородом – посади деревце и т.д.

Идея в целом здравая, но не бесспорная. Во-первых, это нововведение резко отразится на популяции цыган: им будет нечего собрать с могильных плит на Гробках, соответственно – будет нечего продать тем же, кто все это принес: то есть прерывается естественный оборот кладбищенских сладостей в природе!

Да и неполиткорректно это: живые будут решать судьбу умерших. Вы мнением последних поинтересовались, кто-то соцопрос проводил – как им лучше покоиться: в урночке с прахом, в склепе или в сырой земле?

К тому же, как выясняется, в Украине всего три крематория: в Киеве, Одессе и Харькове. На строительство новых, естественно, денег нет. Можно, конечно, отдать это дело на откуп коммерсантам: будут разъезжать по городам и селам передвижные автомобили, что-то вроде сборщиков металлолома, потрясая окрестности рекламным слоганом: «Жжем, кремируем, испепеляем! Ваш усопший – наши заботы, вернем родного человека в компактной вазе с изысканной отделкой!..» Правда, тут могут возникнуть неприятные ассоциации со всеми этими черными воронками…

Я бы предложил обратить наш взор на Восток, в далекую солнечную Индию. Помнится, как-то посетил я священный город Варанаси, в котором мечтает родиться и умереть каждый индус. Здесь текут мутные воды Ганга, индусы празднуют, купаются в реке, пьют из нее воду, моют скот и стирают белье. А попутно это – одна из крупнейших индийских усыпальниц. Вдоль городской набережной среди храмов и «бхатов» - что-то вроде купален, сооружены незатейливые крематории. Коптят небо костры: чем богаче был человек – тем больше сандалового дерева сожгут при его кремации. Труп сгорает дотла: остается только небольшой огарочек тазовой кости. Все, что осталось после погребения отдают водам Ганга… и дальше: веселятся, купаются, молятся, стирают, поят скот. Короче – не заморачиваются.

Хотя, если бы законодатели спросили моего мнения, я наверное выбрал бы решения, которые предлагают нам деятели рок-движения. Так, по признанию гитариста «Ролинг Стоунз» Кита Ричардса, тот скурил своего папу. Забрал прах родного человека из крематория, скрутил ядреную такую самокрутку с травой, замешал туда папиного пепла – и скурил!

Не менее монументально выглядит процедура прощания с дорогим человеком, запечатленная братьями Коэнами в фильме «Большой Лебовски»: круча над океаном, скромная группа товарищей, консервная банка с прахом и неудачное исполнение последней воли усопшего. Да и черт с ней, с этой волей: ему уже все равно, а остальным – весело.