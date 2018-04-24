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В Нацполиции рассказали, кто будет определять кандидата на пост главы "нового ГУБОПа"
24 апреля 2018 | 10:33
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Победителя конкурса на должность начальника Департамента стратегических разработок Национальной полиции Украины будет определять глава Нацполиции Сергей Князев по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.
В Нацполиции уточнили, что для участия в конкурсе было зарегистрировано шесть кандидатов. Они прошли тестирование на знание законодательства и определение уровня общих способностей и навыков, а также тестирование на полиграфе, добавили в НПУ.
“В дальнейшем консультативная комиссия, в состав которой входили ведущие специалисты Консультативной миссии Европейского Союза в Украине и посольства Соединенных Штатов Америки в Украине, отобрала и представила на рассмотрение Председателю Национальной полиции Украины трех кандидатов”, — рассказали в Нацполиции и добавили, что победителя конкурса будет определять Князев по согласованию с Арсеном Аваковым.
Как писал УНН, на должность руководителя Департамента стратегических разработок Национальной полиции Украины, который эксперты считают фактически возрождением ранее ликвидированного ГУБОПа, претендуют: Роман Мыцак, Роман Осуховский, Дмитрий Узлов и Сергей Матвийчук. Последний работает руководителем мариупольской полиции, куда был назначен Вячеславом Аброськиным (ныне первый заместитель главы НПУ, ранее возглавлявший Управление НПУ в Донецкой области).
Отметим, что все претенденты на должность руководителя “нового ГУБОПа” — действующие сотрудники органов полиции.
Напомним, что эксперты весьма скептически оценивают возможности нового Департамента стратегических разработок и считают, что это подразделение возглавит человек, который "поклянется в верности власти".
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