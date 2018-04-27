Страсти по Вакарчуку и Зеленскому

27 апреля 2018 | 14:18 , Олег Ельцов, ТЕМА

Ох как все возбудились от высоких рейтингов Зеленского и Вакарчука! А не вы ли восторгаетесь Джулией Робертс, Брэдом Питом, Анджелиной Джоли, ловите и цитируете каждое их слово, обсуждаете каждый скандал с их участием?.. А вот эти вот «10 правил жизни от…», которые так любит публиковать «Эсквайер» - они для половины населения стали новыми десятью заповедями.

Любая публичная персона способна стать лидером политической гонки. Для этого ее просто следует как можно больше крутить по телевизору. Причем, в процессе показа можно даже рта не открывать. Только для профессиональных политиков это выливается в немалые пиар-бюджеты, а вот артистов показывают бесплатно, да еще и зрители должны билеты покупать. А если к тому же ты родился со смазливой мордашкой, над твоими зубами поработали лучшие дантисты, а в спортзале у тебя лучшие фитнестренеры, лучшие дизайнеры и стилисты тебя одевают, чтобы ты сыграл роль положительного героя… Этого достаточно для успешной политической карьеры в нашей стране.

Почему же кроме Рейгана мы не припомним лидеров развитых стран из артистической\музыкальной\спортивной богемы? Да потому что избиратель там не столь инфантилен, умеет работать самостоятельно – без руководящей роли партии и правительства, потому прекрасно понимает, что пение и руководство державой предполагают наличие разных навыков и способностей.