Киянам повернули будинок в центрі міста

04 мая 2018 | 16:07

Будинок по вул. В’ячеслава Чорновола у центрі столиці загальною площею близько 1 200 кв. м та вартістю понад 21 млн грн. повернуто у власність територіальної громади міста Києва. Про це повідомляє УННз посиланням на пресс-службу прокуратури міста.

“Право власності на будинок незаконно набула приватна структура, яка внесла його до статутного капіталу, а у подальшому передала у власність іншій компанії”, — йдеться у повідомленні.

Вказаний об’єкт нерухомості було включено до переліку об’єктів комунальної власності і рішень про його відчуження Київська міська рада не приймала.

Працівники столичної прокуратури виявили грубе порушення закону і нехтування волею та інтересами територіальної громади. Підготувавши відповідні висновки, вони звернулись до господарського суду м.Києва з позовом про витребування від останнього набувача вказаного об’єкту нерухомості.

Господарський суд м.Києва після вивчення обставин справи повністю задовольнив позов прокурора. У результаті будинок по вул. В. Чорновола повернули до його дійсного власника — територіальної громади міста Києва.

Нагадаємо, згідно з рішенням КМДА, історичні будинки, що перебувають у занедбаному стані, будуть у подальшому повертати до комунальної власності.