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Арсен Аваков: Якщо немає поваги до законів України, подорожуйте іншими країнами

05 мая 2018 | 08:59

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Міністр внутрішніх справ заявив, що Україна завжди радо зустрічає гостей, але вони повинні поважати наші закони. Про це він сказав, коментуючи відмову росіянам, які не зняли георгіївську стрічку в аеропорту «Бориспіль».


«Немає поваги до наших Законів та до наших правил – подорожуйте іншими країнами. Це стосується всіх громадян, не тільки Росії. У нас суверенна держава, яка має своє законодавство. Ми всім раді, крім порушників державного кордону», - сказав Арсен Аваков.

Очільник ДПСУ Петро Цигикал додав, що гості з Росії могли продовжити свій рух, аби відмовились від забороненої символіки.

«Ви розумієте, що в Україні діє Закон про декомунізацію, в нас комуністична символіка заборонена. Якби вони зняли георгіївські стрічки, вони б продовжили свій рух. А вони відмовились, ще й поводили себе агресивно», - сказав Петро Цигикал.

Він відмітив, що відомство планує збільшити кількість пунктів пропуску для зручностей туристів та гостей нашої держави.



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