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Арсен Аваков: Якщо немає поваги до законів України, подорожуйте іншими країнами
05 мая 2018 | 08:59
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Міністр внутрішніх справ заявив, що Україна завжди радо зустрічає гостей, але вони повинні поважати наші закони. Про це він сказав, коментуючи відмову росіянам, які не зняли георгіївську стрічку в аеропорту «Бориспіль».
«Немає поваги до наших Законів та до наших правил – подорожуйте іншими країнами. Це стосується всіх громадян, не тільки Росії. У нас суверенна держава, яка має своє законодавство. Ми всім раді, крім порушників державного кордону», - сказав Арсен Аваков.
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