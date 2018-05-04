У сына Авакова снова арестовали имущество

04 мая 2018 | 22:08

Соломенский суд Киева снова арестовал имущество сына министра внутренних дел Арсена Авакова. Решение принято сегодня по ходатайству САП.

В постановлении говорится о трех машиноместах, квартире в Киеве по ул. Протасив Яр, 8, а также квартире в Харькове по ул. Мироносицкая, 22. Также арестованы 43,7% акций Авакова в ЗАО "Инвестор". Акции арестованы впервые.



Как известно, 31 октября 2017, НАБУ задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, его друга и бизнес-партнера Владимира Литвина и бывшего заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.



Литвин был задержан в Харькове, Аваков-младший и Чеботарь - в Киеве. Обыски были проведены по месту жительства Александра Авакова в Киеве, а также по месту его регистрации в Харькове. Во время обыска в Харькове полиция перекрыла квартал вокруг дома Авакова, якобы, из-за сообщения о заминировании.



Вечером 31 октября Авакову-младшему и Чеботарю предъявили подозрение в растрате, присвоении либо завладении госсредствами путем злоупотребления служебным положением.



1 ноября суд отпустил Александра Авакова под личное обязательство, присудив ему сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.



НАБУ расследует дело по поставкам в подразделения Нацгвардии тактических рюкзаков по завышенным ценам.



В феврале 2015 МВД заключило соглашения с ООО "Днипровенд" на покупку 5 тыс. рюкзаков стоимостью 14, 5 млн.грн. и с ЧП "Плигачов" на 1 тыс. рюкзаков стоимостью 2, 1 млн.грн. По данным СМИ, компания "Днипровенд" связана с другом Александра Авакова - Владимиром Литвином из Харькова.