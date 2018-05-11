ТЕМА

The Wall Street Journal: полигон Пхунгери в КНДР по большей части непригоден для применения

11 мая 2018 | 09:58

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Большая часть полигона Пхунгери, на котором КНДР проводила подземные ядерные испытания, является непригодной для дальнейшего использования. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в газете The Wall Street Journal, передает УНН.


The Wall Street Journal: полигон Пхунгери в КНДР по большей части непригоден для применения

Как утверждает издание, об этом свидетельствуют данные, полученные группой исследователей из Сингапура, Германии, Китая и США с помощью РЛС космического базирования. В статье отмечается, что “повреждение ядерного полигона, который северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал закрыть, более серьезные, чем предполагалось на основе более ранних оценок”. В 2017 году сообщалось, что на объекте обвалились по крайней мере несколько туннелей, вероятно, из-за ядерного испытания, в результате которого порода в нескольких километрах от места его проведения стала подвижной.

Издание приводит слова одного из авторов нового исследования Сильвена Бербота с Наньянского технологического университета в Сингапуре. По его мнению, последние данные свидетельствуют, что “обвалились не только один или два тоннеля, а большие помещения вокруг полигона”. “Эти сведения позволяют нам сделать вывод, что значительная часть полигона Пхунгери непригодна для использования, а дальнейшие испытания могут потребовать значительных затрат на строительство нового объекта в другом месте”, — добавил исследователь.

Газета также отмечает, что новые выводы подтверждают позицию тех американских официальных лиц, которые говорили, что решение Ким Чен Ына прекратить эксплуатацию полигона не имеет практического значения.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Edmondo Senatore
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100