The Wall Street Journal: полигон Пхунгери в КНДР по большей части непригоден для применения

Как утверждает издание, об этом свидетельствуют данные, полученные группой исследователей из Сингапура, Германии, Китая и США с помощью РЛС космического базирования. В статье отмечается, что “повреждение ядерного полигона, который северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал закрыть, более серьезные, чем предполагалось на основе более ранних оценок”. В 2017 году сообщалось, что на объекте обвалились по крайней мере несколько туннелей, вероятно, из-за ядерного испытания, в результате которого порода в нескольких километрах от места его проведения стала подвижной.

Издание приводит слова одного из авторов нового исследования Сильвена Бербота с Наньянского технологического университета в Сингапуре. По его мнению, последние данные свидетельствуют, что “обвалились не только один или два тоннеля, а большие помещения вокруг полигона”. “Эти сведения позволяют нам сделать вывод, что значительная часть полигона Пхунгери непригодна для использования, а дальнейшие испытания могут потребовать значительных затрат на строительство нового объекта в другом месте”, — добавил исследователь.

Газета также отмечает, что новые выводы подтверждают позицию тех американских официальных лиц, которые говорили, что решение Ким Чен Ына прекратить эксплуатацию полигона не имеет практического значения.