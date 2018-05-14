Счастливчики братья Найемы

14 мая 2018 | 13:47

Как мэр Кличко помог вернуть мотоцикл брату нардепа.

Итак, Маси Найем бросил под Апелляционным судом мотоцикл с ключем зажигания. Мимо проходивший байкер не устоял перед соблазном. Вскоре он был пойман. Как оказалось, это удалось благодаря системе «Безопасный город», которую запустила городская администрация. Система включает около 6000 камер наблюдения, установленных по всему Киеву, фиксирующим все происходящее на дорогах и хранящее информацию на серверах в течение трех месяцев. Чудеса! Почему до этого раньше не додумались «крепкие хозяйственники», рулившие городом? Ах да: нет финансирования, нет законодательной базы, исполнителей… Кстати, команда Кличко на этом не остановилась и готовит к запуску систему «Смарт сити», которая позволит контролировать все нелегальные застройки, МАФы, наружную рекламу и еще много чего сможет.

Вообще, семейству Найемов чертовски везет! Случилась у Мустафы дорожная бытовуха – и уже через несколько дней Генпрокуратура ведет бурную переписку с другим государством по депортации депутатова обидчика. Оставил его брат в центре города ключи в мотоцикле – полиция оперативно связалась с городскими властями, разыскала мотовора. Вот это работа! Именно для этого трудился Мустафа Найем не покладая рук над реформой работы украинской полиции.

Правда, поговаривают, что организованные группы похитителей транспорта распоясались не только в Киеве, но и по всей стране. И редко кому удается вернуть свое авто, не заплатив выкуп автоворам. Полиция на обращения рядовых пострадавших не реагирует: нет возможности, завалены работой, даже очевидные преступления не раскрывают. Воры этим успешно пользуются. Следует заметить, что автокражи – это из разряда профессиональной преступности. Тут шансов на раскрытие преступления совсем немного. Поэтому и приходится идти на выплату отступного ворам, чтобы вернуть свой транспорт.

Маси Найему тоже предлагали выкупить мотоцикл. Но он проявил принципиальность – не пошел на сделку с ворами. Наверное, он просто верил в способности обновленной полиции. Вот если бы все пострадавшие действовали также: не соглашались платить за угнаннные авто, блокировали автобеспредельщиков на дорогах, как Мустафа, и учили их уму-разуму, рискуя потерей здоровья. Только что-то подсказывает, что гражданам может не повезти в отличие от братьев Найемов: и их просто безнаказанно изобьют, а их транспорт уйдет на разборку. Может все потому, что граждане не принимали участия в реформировании прогнившей милиции, не знакомы с министром Аваковым, и у них нет депутатского удостоверения (которое, к слову, выдается пожизненно)…

И еще настораживает один момент: а почему для поимки угонщика полиция использовала сеть "Безопасный город", которую на деньги киевской громады организовали столичные власти? Где аналогичная система, которую давно грозится организовать украинская полиция? Замечу: скоро вступят в силу законодательные нововведения, которые позволят фиксировать нарушения ПДД на украинских дорогах. Вот только одна беда: сама система, которая позволит эти нормы реализовать, не создана. Поэтому те, кто не живет в Киеве, по прежнему будут иметь эфемерные шансы вернуть свой похищеный транспорт и вынуждены будут идти на сделку с ворами... И автору не приходилось слышать от реоформатора Нацполиции Мустафы Найема воззваний к Авакову и Князеву немедленно приступить к реализации обещанного. Потому мы бы посоветовали брату Мустафы - Маси - не оставлять ключи зажигания в мотоцикле, особенно если он путешествует за пределами Киева.

В целом же, мы от души поздравляем украинскую полицию с очередной недюжинной победой над преступностью!