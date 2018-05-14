Открытие посольства США в Иерусалиме: в ходе протестов погибли 37 палестинцев

14 мая 2018 | 17:11

В понедельник, 14 мая в ходе массовых протестов на границе Сектора Газа погибли по меньшей мере 37 палестинцев. Об этом сообщает издание Haaretz, ссылаясь на Министерство здравоохранения Газы, передает УНН.

"Количество жертв в Газе возросло до 37 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Газы", - отметили в издании.



Столкновения между палестинцами и израильскими военными происходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме, запланированного на 14 мая. В этот день проходят масштабные протесты палестинцев.



Напомним, Дональд Трамп 6 декабря прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и начало подготовки к переносу туда американского посольства из Тель-Авива. Позже госсекретарь Рекс Тиллерсон предположил, что это случится "не ранее чем через три года, хотя и это достаточно оптимистично".



Как сообщал УНН, на церемонию открытия посольства США в Иерусалиме, которая состоится 14 мая, в Израиль отправится американская делегация во главе с заместителем госсекретаря Джона Салливана.