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Открытие посольства США в Иерусалиме: в ходе протестов погибли 37 палестинцев

14 мая 2018 | 17:11

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В понедельник, 14 мая в ходе массовых протестов на границе Сектора Газа погибли по меньшей мере 37 палестинцев. Об этом сообщает издание Haaretz, ссылаясь на Министерство здравоохранения Газы, передает УНН.


"Количество жертв в Газе возросло до 37 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Газы", - отметили в издании. 


Столкновения между палестинцами и израильскими военными происходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме, запланированного на 14 мая. В этот день проходят масштабные протесты палестинцев. 

Напомним, Дональд Трамп 6 декабря прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и начало подготовки к переносу туда американского посольства из Тель-Авива. Позже госсекретарь Рекс Тиллерсон предположил, что это случится "не ранее чем через три года, хотя и это достаточно оптимистично". 

Как сообщал УНН, на церемонию открытия посольства США в Иерусалиме, которая состоится 14 мая, в Израиль отправится американская делегация во главе с заместителем госсекретаря Джона Салливана. 



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