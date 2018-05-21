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В США пума растерзала велосипедиста

21 мая 2018 | 10:22

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В Сноквалми, штат Вашингтон, пума напала на двух велосипедистов, загнав их в ловушку. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на местные правоохранительные органы, передает УНН.


Инцидент произошел в лесу неподалеку от Сиэтла. Около 11 вечера в службе спасения раздался звонок с криком о помощи, после чего связь прервалась. Установив местонахождение звонившего, правоохранители выехали в район поиска. Там они нашли одного из велосипедистов. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, сейчас пациент выздоравливает.

Второй мужчина погиб. По предварительным данным, он пытался уйти от хищницы, но пума догнала его и растерзала. Когда спасательная группа приехала на место, пума стояла над мертвым телом. По словам представителя шерифа округа Кинг Райана Эбботта, агрессивное животное застрелили.

С 1980 года в США зафиксировано более ста нападений хищных кошек на людей, погибли 20 человек.



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