Украинцы на Эвересте

01 июня 2018 | 08:24 , Роман Городнечий

14 мая 2018 года украинские альпинисты Тарас Поздний, Роман Городечный и Дмитрий Семеренко поднялись на высшую точку Земли - вершину Эверест (8848м)! Ниже - эмоциональное описание этого трагического, но счастливого восхождения.



Однако, на спуске возникла критическая ситуация, из-за ухудшения здоровья как наших альпинистов, так и сопровождавших их непальских шерп, вчера вечером Роман с Тарасом застряли во втором высотном лагере (6400 метров) с минимальным набором бивачного снаряжения.

К утру 16 мая ребят эвакуировали спасательным вертолетом партнеров Seven Summit Treks Pvt. Ltd. с лагеря 2 на Эвересте.



О подробностях восхождения, спасработ, гибели шерпы рассказывает участник команды Роман Городечный:



"Доброй время суток всем !!!!

Начну с благодарности и извинений Всем кто переживал, не спал или просто интересовался - а смогут ли спуститься ))))



Сразу скажу, что ежедневно записывал заметки о дне, который прошел ( как нибудь выдам в фейсбучный мир), о «буднях» перед Эверестом, о бытовых и нравственных проблемах !!!!!



Но сейчас о том, что сделало определенный резонанс и почему мы должны были его сделать.



Начну с утра -14.05, когда мы, проснувшись в третьем лагере (7100 м), в супер бодром настроении - так как, спали с кислородом; наскоро попил чай, съел печенье и, словно под адреналином, я побежал вверх. Подъем затяжной, легкие ледовые стены, все полностью на жумаре, очереди из шерпов и туристов .... Альпинисты, спускающиеся и им совершенно безразлично, что тебе трудно, а перила одни и кому-то приходится отстегиваться (сумбурно, но, кто в теме, тот понимает) ... ..



На половине пути мой энтузиазм начал понемногу исчезать, но в альпинизме так всегда, сел, попил чаю и дальше огонь !!! Около 14:00 я пришел к нашей палатке на высоте 7900 м, вспомнил фильм Эверест, похоже - ровная огромная площадка, которая продувается изо всех сил. Без кислорода -ходить почти невозможно и потому-все с собой носят баллоны под ручку !!)))

Димон уже был. Тарас подходил.Наш план состоял в том, чтобы выйти в 20:00 на штурм.Мы надеялись набраться сил до 18:30, собраться и выйти.



Пообедав перекусами (от переживаний аппетит отсутствовал), мы попытались устроиться трое в двухместной палатке и заснуть. Это было около 16:00, было слышно, как каждый гоняет свои мысли. Около 17:00 нас разбудил шерпа Димона, с дебильным вопросом (простите за прямую речь), и остаток времени мы просто смотрели вверх и материли его ...



В 18:30 начали сборы, перевернули все, напоследок у меня были: баллон + термос + перчатки на -30 (варешки), в куртке дексаметазон две штуки + шприц, маленький Фраголино и спутниковый телефон, который отдал Мингме (мой 22-летний шерпа).



В 20:00 мы вышли, идя правильным (не рывковым) темпом.



Первый подъем длился часа два, я постоянно анализировал себя, пальцы рук, ног, сердце, не хочу ли в туалет- все было идеально, пока, на высоте 8300-8400 я не почувствовал, что когда вдыхаю, то втягиваю в себя часть маски которая на лице, попытался раздышать - нифига. Подошел к шерпе, он снял, как-то постучал постучал по поплавку, открутил, закрутил, говорит- норм !!! Норм - был не норм, так повторилось несколько раз, результат одинаковый!

Вывод, который мне сказали, был очень прост: там что-то замерзло, ну ты же как-то дышишь; предложил поменяться, на что он сказал: в таком случае я иду вниз, выбор был однозначен.

Я понял, что кислород попадает только в один правый клапан, быстро научился выкручивать губы резко вправо, чтобы втянуть кислород в себя ...... жизнь заставит еще не так ..

Но постоянное решение этой проблемы отвлекало меня от дурных мыслей.

На высоте около 8500-8600 встретился с Димоном, решили проверить баллоны, было в обоих меньше 70, а так как мы потеряли из виду шерпов, нашли устойчивое место и чтобы не мешать людям на тропе, достали чай, замерзла крышка, дважды попробовали открыть, сорвали резьбу !!! Но чаю попили)))

Подошли шерпы, поменяли баллоны.



Я попытался еще раз обменять маску - нифига - он вновь открутил её от баллона, постучал и прицепил назад, результат-нулевой!



Далее была ступень Хиллари, на которой все висели как сонные мухи, особенно китайцы, которых шерпы за шкварки тянули вверх, но это помогало не сильно и образовалась нормальная очередь. Как только они зависали, то подтянуться их уже сил не хватало)). А на улице - немного холодно !!!

Пролезли ступень Хиллари, перед нами открылся мега пейзаж, я подумал уже все финиш, вот она вершина !!! Но фиг там, высота была около 8700 и до вершины мы еще стояли в очереди-коллапсе (как во Львове в дождь) около двух часов !!! Но уже оттуда - вид был-БОМБА !!!! Нам оставалось пройти несколько участков, на одном я даже вскипел - «go go go», так китайская делегация вновь повисла в своих мыслях !!!



Почти перед вершиной есть несколько участков, где, если ты неправильно станешь или неправильно прищелкнёшь карабин, или не в те перила (а их там очень много старых), то тебя возможно правнуки в Тибете или в Непале найдут)))



Мы на вершине!

Вспоминаю за спутниковый телефон, набираю Юлю, погода еще нормальная,

- Алло, кицюня -я с вершины мира, ты как?

Радость, слезы, классно ...! Говорю, что может заказывать мне номера и на машину 8848))), говорю, что здесь очень красиво и я - Её любовь)) !!!



Затем Димон звонит папе и второй раз, я звоню маме, которая три раза переспрашивает откуда ты звонишь?)))



И здесь начинают облака становиться чернее и чернее, мы судорожно делаем фотки и судорожно начинаем что-то снимать на телефон, руки замерзают в секунду, до состояния, когда невозможно согнуть пальцы ....

Вспоминаю, что есть еще фраголино, с которым надо сделать фото, Мимба включает мороз, что не помнит где его положил, находит)))



Судорожно доделываем фото и видео (почти все на фотик у Тараса, скоро будет, сразу покажем) и здесь, до меня на секунду доходит вся реальность данной ситуации, высота 8848, ветер + снег такой, что на метр ничего не видно, температура быстро приближается к -40, последний баллон на мне, плюс маска с приколами !!!!!

На секунду - животный страх, кричу Димону - сваливаем, а то мы дофоткаемся. В этот момент, на вершине были три наших шерпа, Диминого шерпу мы видели и как оказалось, в лагерь он так и не вернулся ((((







Начали быстрый и нервный спуск, погода накалялась, на первом же участке увидели, как упал чувак, который поднялся на вершину без ног, на протезах (хорошо, что был пристегнут и в каске), так бы была беда.



Спускаясь вниз, я полностью понял статистику несчастных случаев (30/70) !!! Человеку очень трудно становится выполнять элементарные правила техники безопасности, идти на двух карабинах, смотреть в те ли перила ты вщелкнулся, ВЩЁЛКИВАТЬСЯ!!!!

Хуже - когда присядешь перевести дух и закроешь глаза, тебя так прибивает, у тебя такие мысли, что вывести себя из этого состояния бывает ооочень сложно, так люди там и замерзают и остаются навеки (



Пройдя, приблизительно, 40% обратной пути, Димон увидел альпиниста, который присел на 8500 и не двигался, подошел, спросил что случилось - говорит потерял очки, барахлит маска. Димон предложил прищелкнуть его к нам, я ответил- нереально !!!!

Говорю, давай его между нами поставим, будем контролировать, чтобы не спал, у меня были еще лишние очки - дали ему, растерли пальцы, баллон подкрутили на 4, начали спуск, было заметно, что непалец был обессилен, постоянно падал, но мы не дали возможности ему снова заснуть.



Начали финальный спуск в лагерь, на одном из склонов Димон показал рукой на красный рюкзак в снегу, я не сразу понял, посмотрел, кошки на ногах, ясно, труп. Но на 8000-ну как так!!! Рюкзаком преимущественно накрывают лицо альпиниста, который погиб.



За 200 метров до палаток встречаем Мингму (мой шерпа 22 года) как ни в чем не бывало, сидит на рюкзаке, не сильно торопясь нам помогать!



Приходим в палатку и видим, что шерпы не до конца закрыли тамбур, а внутри- куча снега !!!! Бллллллл **********

По максимуму разгребаю, просто ложусь на надувной матрас и вырубаюсь на 5 мин.

Приходит непалец отдает очки, благодарит, приглашает в гости, мое состояние на все соглашается, лишь бы он скорее ушел))) не знаю взял ли Дима контакты.



Приходит Димон, категорически заявляет, что идет вниз !!! Говорю ему, что мы 19 часов на ногах !!!! Давай отдохнем и пойдем - категорический отказ, Димон действительно тяжело переносит высоту. Он переодевает сухие носки, оставляет вещи, которые надо отдать шерпам для спуска вниз и выходит. Тут подходит Тарас, они прощаются и Дима идет вниз.



Тарас залезает в палатку, его трясет, разговор шаткий, все понамерзало, на лице четкое черное обморожение под глазом, просит помочь снять ботинки, говорит на ногах тоже что-то плохо.





Тарас Поздний с обморожением под глазом

Принимаем решение спать на 7900 в масках, хотя были случаи остановки сердца после таких нагрузок, на таких высотах, но Тарас нетранспортабельный.



Таши (шерпа Тараса) приносит чай, выпивает почти залпом, залезает в спальный мешок и исключается, ночью стонет и тяжело дышит даже в маске.



Ветер не утихает, палатку кладет почти на бок, у меня начинается дикая паника, Димон вышел в такую ​​погоду, нам сейчас порвет палатку, и т.д . лезет в голову какая-то фигня, высота наверное, выпиваю таблетку и проваливаюсь.

Просыпаюсь от того, что нет ветра, слишком тихо !!!! Время - 5:30 пробую разбудить Тараса, он просит еще полчаса, беру баллон иду писать на улице)))) это выглядит весело, но без баллона -вообще жестяк.



Поднимаю Тараса, вид- жесть, сразу сказываются проблемы со зрением, дизориентация, говорит, как открывает глаза, то будто перцем чили туда залили, надевает очки, а сверху - мою маску хамелеон. Но говорит, что все равно очень болит, сил нет вообще, берет чай, а руки трясутся.

Сидеть на этой высоте категорически нельзя, организм покидают силы, тем более вторые сутки. Принимаем решение -дексаметазон, не долго раздумывая Тарас колет два, состояние улучшается.

Собираемся, хотя сам он ботинки и систему одеть не может, шерпы помогают. Подхожу к Таши и показываю на собранные баулы Димона, говорю пусть Ламба шерпа (Димин шерпа) их заберет в базовый лагерь, на что получаю ответ, что он - финиш !!!!



Шерпы сказали, что они сами снесут наши вещи в базовый лагерь и мы по чуть-чуть двинулись вниз. Переход 7900-7100 в основном не тяжелый, но есть некоторые скальные моменты, очередь на подъем в четвертый лагерь, плюс у Тараса зрение процентов 30, совсем поменяло уровень сложности !!!!!

Мы шли ооочень медленно, перестёгиваясь, каждый раз снимая перчатки, и я четко понимал, как ему больно, когда солнце пробивает через очки, он даже свертывался от боли.



Почти перед третьим лагерем (7100) встретили Иру, у нее был очень боевой настрой, расцеловала нас и пожелала благополучно добраться до лагеря два !!! Мы сказали, чтобы без фанатизма !!!! Не знаю как Тарас дошел до низа ... ..По его словам, он видел только силуэты, а если глаза открыты более 30-40 сек, то начинало резко болеть.

Откуда взялись проблемы с глазами,: когда начался спуск с вершины, то сила ветра со снегом была безумная и его очки и маску очень скоро залепило снегом, соответственно ничего не видно, решение - без очков, вот и результат !!!!!

Время 15:00 мы пришли в лагерь два, принима во внимание предыдущие дни и ночи мы были совсем без сил, в нашем Китчен темпе была женщина, которая попросила описать симптомы. Описав ей, она сказала, что это совсем не шутки, вызывайте вертолет, срочно !!!!



И тут началось.



Мы связались с Бейси, описали ситуацию, сказали, что все полисы у него (директор Дава) на почте, они сконтактировали с Украиной, брокеры Украины еще с кем-то и так далее ......

Девушка-врач понимая, что время затягивается, а ничего не происходит, предложила закапать раствор дексаметазона + Ибупрофен, эти процедуры продолжались несколько раз, я даже видео снял))

Тарасу легче не становилось, пошли искать палатку, где можно было бы хотя бы его положить, нашли у шерпов, пока их не было. Боль беспощадно мучала!

В это время (примерно 15:30) на связь вышел Димон с базового лагеря и сказал, что украинская сторона не может оплатить эвакуацию, потому что у них там что-то по регламенту не пляшет!!!! Но сейчас еще там с кем-то свяжутся и подтвердят информацию.

Мой желудок тоже не выдержал этих нескольких дней, а еще усталость, плюс то, что я набросился на еду, после двух дней в сухом пайке - вот и неистовый результат, плюс облака начали садиться ниже и голова понемногу становилась квадратной !!))).

В этот момент, пришел Мимба, у него был наш спутниковый телефон. Тарасу становилось хуже, начинало трясти, принес его рюкзак, две таблетки Кетанов, отпустило, хотя я для себя понимал силу таких обезболивающих.



С вертолетом тишина и дальше, уже начинало темнеть. Вот тогда я и принял решение, что надо делать кипиш иначе ничего не будет.

С 15-ого раза дозвонился до Юлии Городечной и сказал, чтобы делали все, что можно !!!! Далее -история известная !!!

А спали мы в палатке, на каремате (не надувном) одеты в высокогорные костюмы и накрывались одним спальным мешком, кто знает что такое -17 внутри палатки-то меня поймет



Вертолет был в 6:10 утром))) хотя никогда раньше 9:00 не прилетают !!! Чудеса !!!

Особая благодарность Наталье Шелестак !!! Она умеет донести инфу !!!! Результат был !!!!"

