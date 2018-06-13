ЕКОПАРК "ОСОКОРКИ" – КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ, ПОЛИТИХ КРОВ`Ю

13 июня 2018 | 09:34

КИЇВ ЗА КРОК ВІД МАСШТАБНОЇ КАТАСТРОФИ.

Шляхом багатомільярдних махінацій один з найбільших забудовників Києва – банк «Аркада» – перейшов до знищення унікального рекреаційного потенціалу міста.

Якщо допустити реалізацію цього проекту, перед містом та його мешканцями постане ціла низка серйозних і, як правило, вже нерозв’язних проблем:

Будівництво житлового массиву на 100 000!!! тисяч жителів на Південних Осокорках остаточно паралізує транспортний коридор пр. Бажана – Південний міст. Зелена гілка метрополітену наразі відверто перевантажена в години пік. Додаткове навантаження зробить цю проблему ще гострішою. Транспортний та логістичний колапс!

Житлові масиви, розташовані поблизу станцій Славутич, Осокорки, Позняки, Харківська зазнають жахливого дефіциту дитячих садків, шкіл, поліклінік та інших інфраструктурних об` єктів.

Реалізовані забудовником від банку «Аркада» житлові масиви «Патріотика» та «Молодіжний» – яскравий приклад такої ситуації.

Відсутність рекреаційних зон , парків, місць відпочинку для південної частини Лівого берега – болюче питання. Система чистих озер та каналів на Південних Осокорках є фактично єдиною зоною відпочинку та релаксації для жителів цих районів. Сотні, якщо не тисячі відпочиваючих на озерах щоденно – пряме тому підтвердження.

, парків, місць відпочинку для південної частини Лівого берега – болюче питання. Сотні, якщо не тисячі відпочиваючих на озерах щоденно – пряме тому підтвердження. Будівництво більше 40-ка 27-поверхових житлових будинків порушить рециркуляцію повітряних мас у районі Бортницької станції аерації та заводу «Енергія». Смог із сірководню та чаду стануть буденністю для південного лівобережжя міста.

для південного лівобережжя міста. Проект «Аркади», названий забудовником «Патріотика на озерах», запланований у безпосередньому сусідстві з центральним міським колектором. Стотисячний житловий масив не лише створить додатковий тиск на потужності колектора, але й стане прямою загрозою його руйнування.

В 2015 році у рамках програми електронних петицій – прямої електронної демократії – на сайті КМДА петиція №713 «ЕкопаркОсокорки» набрала більше 11 000 голосів. ( В ній передбачено створення ландшафтного парку та рекреаційних територій зі збереженням унікальних болотно-водних заплав, флори та фауни).

До цієї території входять і 176 га, що знаходяться в незаконній оренді з 2005 р. У ТОВ «Контактбудсервіс», забудовника від банку «Аркада». Крім того, компанія ТОВ «Контактбудсервіс» наразі знаходиться у стадії банкрутства, що є загрозою появи чергового грандіозного «Еліта-центру».

Організацією «Екопарк Осокорки», що представляє інтереси громадськості, поданий ряд заяв у прокуратуру Києва та Генеральну прокуратуру, НАБУ, подані позови у суди, запити в КМДА, численні депутатські запити.

Аркада, у свою чергу, шляхом отримання незаконних актів, дозволів та фіктивних судових рішень відстоює право оренди та рекламує незаконне будівництво, вже на цей час залучивши інвесторів. Яскравий приклад – антиконституційне рішення суду від 25.05.2018 р., прийняте скандально відомим суддею Чебряком.

Нагадаємо, що ці землі ще в 1979 році отримали статус «зона охоронюваного ландшафту» і підпадають під дію нормативних та законодавчих актів про національну спадщину. Статус цих земель підтверджений голосуванням Київради у 2002 та 2007 роках.

Згідно з Генпланом м. Києва 2020 р. ці землі також відносяться до рекреаційних та паркових зон.

Після 2-х років регулярних масових та резонансних акцій з вимогами перейти до реалізації Петиції, низкою зустрічей з мером міста Кличко, зам. мера Спасибко, головою земкомісії Міщенко громада «Екопарку Осокорки» домоглася від мера підписання дорожньої карти по реалізації даної петиції. Лише місяць тому, через два роки поневірянь!

Багаторічне протистояння громадськості та активістів забудовнику в цьому році перейшло у гостру критичну фазу.

Спроба забудовника розпочати будівництво електропідстанції на березі озера Небреж з грубими порушеннями Водного кодексу стала точкою відліку.

Кияни блокують незаконне будівництво і перешкоджають завезенню будівельної техніки на озера.

Забудовник, порушуючи міський меморандум, залучив на ймовірний будмайданчик «тітушок». Найманці «Аркади» стали фізично тиснути на протестуючих місцевих жителів, серед яких були жінки та діти, виникли конфлікти та сутички.

Кульмінацією стали події 16.05.2018, що отримали широкий суспільний резонанс в ЗМІ та соцмережах.

На захист людей виступив Національний корпус міста Києва. В результаті сутичок – 17 постраждалих.

Все це відбувалось за вражаючої бездіяльності поліції та ДРДА в цілому.

З огляду на масштабність проблеми, закликаємо Президента, Верховну Раду, владу міста, району, відповідні компетентні органи та департаменти, журналістів та громадян міста виступити на захист цих унікальних територій та врятувати місто від можливих незворотніх наслідків діяльності забудовників від банку «Аркада»!

Спікери –

директор громадської організації «ЭкопаркОсокорки» - Олександр Пилипенко,

адвокат ГО «ЭкопаркОсокорки» ОлексійПетренко,

Эколог МБУ Катерина Полянська

Активіст, член ГО «ЭкопаркОсокорки» Максим Стравінський

Керівник київського відділення «Національний корпус» – Сергій Філімонов

Посилання:

Сайт ГО «Осокорки»: https://ecopark-osokorky.com.ua/

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