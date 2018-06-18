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Человечество тупеет
18 июня 2018 | 09:01
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Ученые отмечают постепенное снижение уровня интеллекта у людей.
Норвежские ученые заявляют, что человечество стремительно глупеет. Краткие выдержки из выводов исследователей опубликовало издание MedicalXpress. Полные результаты исследований норвежских специалистов опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Впрочем, с выводами норвежцев многие не соглашаются, указывая на ограниченность выборки и поэтому невозможность применить полученные результаты для всех жителей Земли.
Тезис о постепенном снижении уровня человеческого интеллекта далеко не новый. Несмотря на постоянное накопление цивилизацией новых знаний, отдельно взятые люди не становятся более интеллектуально развитыми. Некоторые ученые даже полагают, что современный человек проигрывает по ряду умственных показателей кроманьонцу. Это связывают с тем, что жителям Земли XXI века уже не приходится ежедневно бороться за свое выживание, что в значительной мере нивелирует эволюционную роль естественного отбора.
Интересно, однако, другое. Все чаще звучат заявления о том, что человечество «стремительно глупеет». И это в очередной раз подтвердили норвежские ученые из Центра экономических исследований Ragnar Frisch. Материалом для их исследования послужили результаты тестирования IQ норвежцев, поступавших на военную службу в 1970—2009 годах. Всего ученые использовали результаты 730 000 тестов. Согласно этим результатам, за одно поколение уровень интеллекта падал в среднем на семь пунктов, что, безусловно, очень серьезный показатель. В качестве возможных причин ученые рассматривают экологические проблемы, а также изменение образа жизни. Речь, в частности, идет о компьютеризации.
Выводы норвежских ученых уже успели подвергнуть критике, указав на ограниченность выборки и, следовательно, невозможность их применения в отношении всего человечества. Тем не менее к аналогичным выводам ранее пришла и другая группа ученых. Тогда исследователи сравнивали уровень образованности современных людей и жителей Викторианской эпохи с 1837 по 1901 год. Результаты показали, что тогда человек был более развит и изобретателен.
Программа, анализирующая психофизические данные, показала, что скорость реакции мужчины в 1889 году равнялась 183 миллисекундам, в то время как сегодня этот показатель составляет 253 миллисекунды. В случае с женщинами показатели составили 188 и 261 миллисекунду соответственно. Специалисты также выяснили, что каждое десятилетие IQ падал на 1,23 балла, а за полтора века снижение составило 14 баллов. По мнению экспертов, при такой динамике человек может со временем опуститься до уровня развитой обезьяны.
комментарии [1]
18.06.2018 13:16 zeta Почему люди, которые шли с деревяными щитами под пули, терпят то, что из-за петухов в метро был настоящий коллапс. Закрыты все переходы (ВСЕ!) с линии на линию. Осбенно "приятно"тем, кто хотел попасть с вещами на вокзал.
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