Хлопці в чорному у центрі Тернополя побили іноземних студентів

30 июня 2018 | 15:16

Перехожі не допомогли Посеред білого дня в центрі група хлопців побила іноземних студентів. Очевидці бійки, як кажуть самі студенти та їхня викладач, не те, що не допомогли їм, а навпаки взяли участь у побитті. В результаті, в одного студента - контузія ока середнього ступеня, зіниця не реагує на світло. Посилання на джерело: https://te.20minut.ua/Podii/v-tsentri-mista-pobili-inozemnih-studentiv-perehozhi-ne-dopomogli-10700725.html

Про бійку у редакцію “20 хвилин” повідомили читачі. Розповіли, що вдень 23 червня на Театральному майдані чимало людей били іноземних студентів. Журналістці “20 хвилин” вдалося поспілкуватися з іноземцями, що постраждали. Імена та прізвища редакції відомі, але задля їхньої безпеки ми їх не вказуватимемо.

Вони розповіли, що сиділи на лавці на Театральному майдані. Один з них мав їхати до Єгипту і вони зустрілись, щоб попрощатися. Як розповідає один з постраждалих, біля біологічного корпусу медичного університету стояло п’ятеро хлопців в чорному одязі. - Я їх бачив не вперше, бо вони вже раніше конфліктували з моїми друзями, - продовжує він. - Це було на фестивалі, який відбувся на площі місяць тому. Всі вони були п’яними. Тоді вони підійшли до моїх друзів і без будь-яких розмов почали бійку. Всі мої друзі тоді почали тікати. Скільки їх було тоді - не знаю.

23 червня, коли студенти були на Театралці, як вони розповідають, до них підійшло двоє невисоких хлопців з тієї компанії. Вони всі привітались, один із студентів зібрався піти додому, бо він знав, що це за хлопці і не хотів проблем. - А той хлопець запитав, куди він йде, - продовжує студент. - Мій друг відповів, що йде додому, що не знає української і не хоче з ним говорити. Інший друг просто взяв того хлопця за руку і сказав, що говоритиме з ним, але наш друг поїде додому. Той сказав, що ніхто нікуди не піде і вдарив друга, який тримав його за руку.. В нього почала текти кров з носа. Інший наш друг побачив це і вдарив того хлопця. До нас підбігли інші з їхньої компанії, але бійку почали тільки тих два невисоких. “Вся площа стала проти них” Хлопець каже, що намагався зупинити бійку, але йому не вдалось. Один з іноземних студентів викликав поліцію. Нападники побігли в провулок, який веде від Театрального майдану у двір будинку на вул. Сагайдачного, 3. За ними побіг і один зі студентів, друзі хотіли його забрати, щоб зупинити бійку, і в той момент на них напали всі, хто був поруч з провулком.

Випадково свідком інциденту стала викладач медичного університету, де навчалися ці студенти. - Я зустріла свою випускницю і ми спілкувалися, - розповідає пані Олена. - В якийсь момент я почула крики. Озирнулася і побачила, що один зі студентів біжить через площу з розбитою бровою. Решта ж людей, що були на Театральному майдані кинулися допомагати нападникам. Було дуже дивно, бо вся площа стала проти них. У тому сум’ятті не було зрозуміло, хто кого б’є. Жінка тільки побачила, як один з її студентів побіг кликати поліцейських. Вона намагалася зупинити бійку. - Натомість мене старший чоловік, років 60-ти, відпихнув і крикнув: “Хай вони там подохнуть. Куди лізеш?” - продовжує пані Олена. - Яка це має бути ненависть? Я навіть не розумію, як все сталось, але в мене плече все було в крові когось із наших студентів.

Студент, з яким спілкувалась журналістка, каже, що під час бійки один з його друзів впав і його почали всі копати. - До мене підійшов один з хлопців і хотів битись, але в мене була парасоля в руках і я нею відбивався, - каже хлопець. - До мене підійшли битися й інші люди, але я втік. Один зі студентів викликав поліцію, а коли ті прибули на місце події, місцеві хлопці, які з ними бились, вже втекли. Нападники втекли на машині, яка була припаркована неподалік. Один з очевидців стояв на площі і сказав поліцейським, що це іноземці почали бійку і їх потрібно затримати. Заяви не писали - Коли нас з травмами “швидка” привезла в лікарню, то лікарі повідомили поліцію про факт побиття, - каже студент. - В лікарні поліцейський показав нам фото одного з наших друзів з камер відеоспостереження. Він показав відео, на якому видно тільки те, як мій друг пішов за тими хлопцями в провулок. Виглядало так, ніби це він почав бійку. Іноземні студенти, як вони розповідають, якомога швидше захотіли поїхати додому і забути про неприємну ситуацію.

- Цей студент, який зараз має проблему з оком, сказав мені таку фразу: “Навіть якщо я б втратив око, а українець, який це зробив, сів би у тюрму, то це нічого б не змінило”, - додає пані Олена. В інших студентів суттєвих травм немає - лише синці та подряпини. В прес-службі управління Патрульної поліції Тернопільської області підтвердили, що бійка в ту суботу була. Кажуть, що виклик на Театральний майдан надходив від перехожих. - Студентам викликали “швидку”, медики їх забрали, - кажуть в прес-службі. - Нападників поблизу не було. В Патрульній поліції кажуть, що в таких випадках медики повідомляють поліцію. Якщо постраждалих госпіталізовують, то у лікарню приїжджають слідчі. В ГУ Нацполіції Тернопільської області про бійку теж знають, але постраждалі заяву не написали.

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