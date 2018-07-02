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Украинцы потянулись в Крым
02 июля 2018 | 09:40
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Поток украинских туристов в Крым возрастает, на пограничных пунктах со стороны Украины наблюдаются многочасовые очереди, связанные с резким увеличением желающих отдохнуть на крымских курортах. Об этом российским СМИ сообщил «глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму» Алексей Черняк.
«Крым входит в пик высокого летнего сезона. С каждым днем увеличивается количество туристов приезжающих в Крым, в том числе из Украины, на отдых, лечение и оздоровление. Крымские курорты становятся все более востребованы. Сейчас со стороны Украины наблюдаются многочасовые очереди и связаны они с резким увеличением граждан Украины, желающих отдохнуть в Крыму», — сказал Черняк.
По его словам, туристы едут в Крым как на собственных автомобилях, так и организованными группами.
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