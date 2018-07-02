В "Антонове" собриаются производить самолеты без кооперации с Россией

По его словам, речь идет о воздушных судах Ан-158 и Ан-178.

"На ближайшую перспективу задача номер один - запустить серийное производство. В частности, начать выпуск самолетов Ан-158 и Ан-178", - сказал Донец.

По его словам, сейчас в сборочном цеху "Антонова" стоит линейка Ан-158 в разной степени готовности, которые в ближайшие полгода-год будут оснащены бортовым электронным оборудованием отечественного и западного производства.

"158-ая машина сертифицирована, эксплуатируется, но с российскими комплектующими и материалами. Их нужно заменить, провести с новым оборудованием цикл не только стендовых испытаний, но и летных. Это довольно большой объем - около 35% от общего количества испытательных работ, которые проводятся на совершенно новой, созданной с нуля машине", - пояснил Донец.

Он добавил, что новая комплектация самолета сформирована на 80%, а по оставшимся 20% требующих замены компонентов идут переговоры. Среди основных проблем в переговорном процессе глава "Антонова" отметил требование поставщиков гарантий от производителя, которые "Антонов" предоставить не может.

"В частности, нужны банковские гарантии по категории 3А, а в Украине действует категория 2В. Кроме того, мы должны в течение 4-5 лет выкупить до 40 комплектов заказываемого оборудования. Таких гарантий мы предоставить не можем. Поэтому переговорный процесс достаточно сложный. Например, условия поставки одной из ключевых систем обсуждаются уже полгода. Но, думаю, мы найдем решение", - пояснил Донец.

По словам президента "Антонова", первый серийный Ан-158 должен быть собран в 2019 году.

"Реально запустить производство в следующем году. Сейчас нужно заключить соответствующие договоры с поставщиками, внести предоплату. Срок изготовления комплектующих у иностранных компаний - от 6 до 9 месяцев. Затем в течение полугода будет проходить доработка самолета, полгода мы отводим на испытания, затем - получение сертификата в Госавиаслужбе. Но эти процедуры будут выполняться параллельно со сборочными процессами на производстве", - сказал Донец.

Он также сообщил, что помимо Ан-158 "Антонов" готовит производство Ан-178, поскольку эти самолеты имеют высокую степень общности конструкции.

"Мы также работаем над максимальной унификацией систем, которые будут устанавливаться в замену российским на самолетах семейства. Радиосвязной комплекс, электрооборудование, системы навигации, управления, автопилота должны быть унифицированы на 80%. В зависимости от наличия заказов станет ясно, какой из самолетов в новой комплектации - Ан-158 или Ан-178 - первым пройдет программу испытаний", - отметил руководитель "Антонова".

Напомним, в РФ хотят выпускать тяжелый транспортный самолет Ан-124 "Руслан", несколько изменив конструкцию и внедрив новый бренд.