"ЛЕТАЮЩИЕ ГРОБЫ" YANAIR

Напомним, Boeing737-301 авиакомпании YanAir, выполняя чартерный рейс туроператора Join-Up, должен был доставить около 140 путешественников в испанскую Барселону. Вылет назначили на 5 утра, но задержали на час. Взлетев в 6:05, самолет начал набор высоты в западном направлении, однако буквально через пару минут, не набрав и трех тысяч метров, развернулся обратно. Пассажиры, летевшие этим рейсом, уверяли, что произошла остановка правого двигателя. На самом деле двигатель конечно не останавливался – во время набора высоты экипаж вовремя заметил, что не работает система наддува и поддержания давления в пассажирском салоне, а это значит, что, дальнейший полет по маршруту был невозможен.



Приземлиться в Одессе сходу не позволял большой вес самолета — надо было идти в зону ожидания, чтобы выработать керосин до нормальной посадочной массы. Около 50 минут самолет кружил на высоте две тысячи метров между Санжейкой и Грибовкой, после чего пошел на посадку. Примерно в 7:10 его шасси коснулись бетона взлетно-посадочной полосы одесского аэропорта. Все закончилось хорошо. По словам пассажиров, после посадки они начали интересоваться у экипажа о причине возврата, а командир воздушного судна, покидая самолет, бросил: «Скажите спасибо, что остались живы…».



Но самое интересное, как пишет Журнал Житомира, было впереди, ведь люди, пережившие нешуточный стресс, оказались перед непростым выбором – отказаться от полета в Барселону и требовать возврата денег, либо смириться и ждать. Менять самолет никто не собирался – резервного просто нет в наличии, а отказ пассажиров от повторного вылета автоматически означал прощание с заплаченными за тур деньгами – около полутора тысяч евро с человека.



Пока техники копались в самолете, устраняя неисправность, каждый для себя принял решение и по прошествии почти 12 часов, в 18:47, Boeing повторно взял курс на Испанию. В салоне не досчитались более 20 человек, все они отказались от полета, понимая, что деньги им никто не вернет. Слава Богу, перелет завершился успешно.



В тот же день, 23 июня, авиакомпания «ЯнЭйр» попала в еще одну — аналогичную неприятную ситуацию. Её Boeing 737-4В7 с регистрационным номером UR-COI должен был совершить регулярный рейс по маршруту Харьков – Батуми. С часовым опозданием, в 17:18, самолет оторвался от харьковской «взлетки», взяв курс на столицу Аджарии. Через 15 минут, находясь в наборе высоты, экипаж резко изменил курс в сторону Киева, а затем начал энергичное снижение.



По одной из версий, на высоте около 6 тысяч метров произошла разгерметизация салона, по другой – система наддува и поддержания давления изначально не работала. В тот же момент произошло выпадение кислородных масок пассажирам, что по всей видимости, спасло им жизни. Непонятно, произошло ли выпадение масок благодаря автоматической системе, отслеживающей параметры давления в салоне, либо экипаж принудительно задействовал эту систему спасения.



Однако известно, что снизившись до высоты три тысячи метров, командир воздушного судна принял решение не вырабатывать топливо в зоне ожидания, а совершить посадку в Киеве (Жуляны), где и приземлился в 18:21.



Через несколько часов стало известно, что Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами (НБРГА) начало расследование этого случая. Но остается загадкой, почему такая авторитетная организация обратила внимание только на харьковское происшествие, оставив без внимания одесское. Ведь два этих инцидента, случившихся в один день, похожи друг на друга почти, как две капли воды.



Глава комиссии авиации общего назначения Общественного совета при Госавиаслужбе, Вадим Громов заявил, что, если подтвердятся системные нарушения поддержания летной годности самолетов авиакомпании, то «ЯнЭйр» рискует лишиться сертификата эксплуатанта, дающего ей право осуществлять пассажирские авиаперевозки.



«Восстановить его непросто, однако после устранения всех замечаний возможно. Но еще сложнее будет восстановить репутацию добросовестного перевозчика среди украинцев», — отметил Вадим Громов.

Не Ryanair

Справка. ООО "Янэйр ЛТД" (YanAir) зарегистрировано 15 июня 2012 года в Житомире.



Генеральный директор авиакомпании - Ярослав Агафонов.



Основная деятельность YanAir – это пассажирские и грузовые авиаперевозки. В отличии от знаменитого ирландского лоукостера Ryanair, созвучно которому названа житомирская компания, в ее составе лишь четыре "Боинга".



Единственный владелец YanAir – гражданин России Алексей Янчук.



Ранее он вместе с соотечественниками Евгением Храповым и Петром Иваником был совладельцем компании Eastok Avia (Объединенные Арабские Эмираты). Весной 2009 года, после конфликта между партнерами, Храпов был убит.



После двух лет судебных тяжб Шариатский суд Шарджи признал Янчука виновным в убийстве и приговорил его к смертной казни. С тех пор ОАЭ пытаются добиться экстрадиции Янчука, который, проживает в Германии.



В 2016 году Государственная авиационная служба Украины оштрафовала компанию YanAir на 153 тысячи грн за непредоставление в полном объеме соответствующего обслуживания пассажирам при задержке и отмене рейсов.

"ДОСЬЕ"