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Французские полицейские ликвидировали мужчину, пытавшегося напасть на людей с ножом

10 июля 2018 | 16:47

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Французские полицейские уничтожили в понедельник в городе Вик-сюр-Эн (северная часть страны) человека, пытавшегося с ножом напасть на людей. Об этом сообщила региональная газета Le Courrier Picard. Согласно ее данным, экстремист выкрикивал "Аллах ахбар". Увидевшим его прохожим удалось быстро укрыться в домах. Тогда преступник начал наносить ножом сильные удары по стоявшим автомашинам. Затем злоумышленник ворвался в один из ближайших домов и устроил там погром. По свидетельству очевидцев, он "был крайне агрессивным" и "выглядел, как человек, принявший дозу наркотиков". Прибывшие на место происшествия полицейские несколько раз выстрелили в него из пистолетов "Тайзер", парализующих электричеством. В результате у нападавшего остановилось сердце.

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