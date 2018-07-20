Убийство Павла Шеремета, 2 года: повод для скорби и взгляда в зеркало, а не для пиара

20 июля 2018 | 17:27 , Олег Ельцов, ТЕМА

Два года назад неизвестные подорвали машину с Павлом Шереметом, журналистом и одним из руководителей сайта «Украинская правда». Преступление не раскрыто вопреки многочисленным заявлениям политиков и правоохранителей, грандиозному резонансу и бесплодным усилиям. Сегодня журналисты и правозащитники огласили требование о публичном отчете силовиков по этому делу. Я читал этот текст накануне и не подписал его.

Ну, во-первых, я не могу подписывать безграмотно составленные обращения. В нем, в частности, заявлено, что по сей день у следствия нет версий убийства. Очевидно, воззвание писали либо в спешке, либо составляли его люди, понятия не имеющие о следственной работе. Два года идет досудебное следствие: значит версии есть. Нет результата. Но, скорбя вместе с коллегами, вынужден констатировать: во всем мире до 90% преступлений против журналистов остаются нераскрытыми. Ибо, если они совершены в связи с их профессиональной деятельностью, это почти наверняка гарантирует резонанс и – соответственно – активное расследование. По этой причине подобные преступления организовываются со всей тщательностью, а их исполнение поручают профессионалам. Естественно, их раскрытие много сложнее, чем в случаях с простыми смертными. Впрочем, украинским властям есть что предъявить в позитиве: раскрытие убийств Веремия, Бузины, Деревянко…

Нынешнее обращение общественников и журналистов выглядит скорее голословным обвинением в адрес власти, чем желанием подстегнуть следственные действия. Высказываются идеи, мол, без раскрытия этого убийства нельзя говорить о свободе слова в Украине, а работа журналиста будет связана с риском для жизни.

Да, свобода слова никогда не давалась без усилий и без жертв. И, да, работа журналиста порой опаснее работы парикмахера и водителя. Что поделать: издержки профессии… Но смерти и покушения на журналистов в Украине – еще не достаточное основание для обвинений власти в бездействии, а то и в организации этих преступлений. Меня лично шокировали заявления по делу Шеремета, в которых высказываются голословные допущения, что в его смерти повинны власти «Украины, России и Беларуси»! Звучит так же сенсационно, как и абсурдно. И при этом – никакой аргументации.

Меня в последнее время все больше раздражает вой грантоедов по поводу ущемлений свободы слова, о давлении на прессу в современной Украине. Такое впечатление, что эти ребята приехали из другой страны и не помнят ситуацию с прессой во времена Кучмы, забыли про убийства журналистов эпохи Януковича. Я НЕ ВИЖУ признаков диктатуры и давления на прессу, о которых, срывая голос трубят «сторожевые псы демократии». Причем, обвинения эти исходит от одной и той же группы людей, близких к активному поеданию грантов. И, как и в случае с подписанием обращения по поводу второй годовщины убийства Шереметы, их мнения как правило, совпадают.

Да, наша задача – контролировать и критиковать власть. Но делать это следует аргументированно, а не заниматься популизмом, ибо после этого журналист автоматически превращается в политика.

Не скажу, что меня устраивает качество работы правоохранительной системы в целом. По поводу дела Шеремета мне нечего сказать: я его не изучал. Не уверен, что больше моего знают о расследовании и подписанты воззвания с хулой в адрес власти. Читаю гневные оценки коллег действиям властей по этому делу и зреет подозрение, что нахожусь в церкви: журналисты, задача которых – работа с информацией «не верят», им «кажется», они «подозревают». Хочу напомнить, что верить можно в бога или в его отсутствие, а формировать и высказывать мнение следует на основании достоверных данных. Увы, с последним в лагере обвинителей власти не густо. Вообще, это так по-нашему, по-совковому: требовать от власти, возмущаться и обвинять. Мне не хватает фантазии представить: что может дать привселюдный отчет следственных органов по делу Шеремета, которое не раскрыто? Следователь должен выйти на трибуну и во всеуслышание заявить, что он собирается еще предпринять, какие оперативно-розыскные мероприятия осуществляются и против кого?.. Вы это серьезно? Наверное, подписанты понимают, что никаких тайн следствия они не услышат. Так чего же вы ждете: очередного повода предать власть хуле?.. Меня не интересуют эти пиар-акции.

Со своей стороны я бы с удовольствием подписал обращение к коллегам отчитаться о своей работе за два года по расследованию дела об убийстве Шеремета. На сайте «Украинской правды» все это время висел баннер с требованием раскрыть его убийство, а также подборка материалов на эту тему. В большинстве своем в этих публикациях – голословные требования, цитирование Президента и людей в погонах. Из достижений прессы на этом поприще – единственно фильм «Убийство Павла», который был сделан совместными усилиями международной журналистской организации OCCRP и программы «Слідство.інфо» под предводительством Дмитрия Гнапа. Внимательно посмотрел фильм – достойно. Вот только участие украинских журналистов в этом расследовании сугубо символическое. Главное достижение фильма – установка номерного знака авто, которое находилось около машины Шереметы в ночь закладки мины. Но сделано это было исключительно благодаря технологиям и знаниям спецов из OCCRP. А вот момент истины – встречу журналистов с водителем установленного авто, бывшим сотрудником СБУ – журналисты «Слідство.інфо» провели лично и по моему мнению успешно провалили.

Что еще? Да ничего, кроме громогласных заявлений и обвинений властей. И нынешний взрыв возмущения по поводу этого дела, приуроченный ко второй годовщине убийства, выглядит крайне некрасиво.

А почему все забыли про убийство Георгия Гогадзе? Да, исполнители установлены и осуждены, но заказчик не назван. У журналистов есть срок давности для возмущения по поводу убийства коллег? Гонгадзе, как и Шеремета, имел непосредственное отношение к «Украинской правде», так почему о нем уже не вспоминают?..

Помню, вскоре после убийства Георгия, мы собрались в баре «Барабан» на улице Прорезной, помянули, посоветовались – что делать? Я предложил свой план: организовать собственное расследование, найти денег, нанять детективов с опытом, самим активно подключиться и руководить этим независимым журналистским расследованием. Все дружно поддержали, но никто ничего так и не сделал. А ведь у «Украинской правды» как тогда, так и сейчас были и остаются широкие возможности для организации процесса и поиска средств на расследование. Собственно, мы тогда все равно занимались делом Гонгадзе без чьего-либо согласия и грантовой поддержки. Просто вокруг сайта «Украина криминальная» сформировалась группа журналистов, которые без лишнего пиара делали, что должны: Алексей Степура, Владимир Бойко, Станислав Речинский и другие... И нам удалось раскопать в этом деле немало, увы – не все. Мы знали куда двигаться, но все это требовало организации и ресурсов, которых у нас не было.

Что помешало вновь расследовать дело Шеремета украинским журналистам? Помнится, год назад Президент Порошенко предложил организовать международную группу авторитетных расследователей этого дела, обещал содействие. Пресса лишь процитировала Президента, чтобы через год предъявить ему претензии. Господа плакальщики: а вы лично что сделали, чтобы это дело раскрыть?..

Украинцам очень тяжело дается любая организация чего-либо, зато все любят критиковать и требовать: видимо это все крепостное, совковое. Откровенно говоря, ожидал от новой генерации журналистов более активной позиции по отношению к очередному резонансному убийству. Но, видимо, гранты настолько их развратили, что люди не могут думать ни о чем кроме похода в политику и голословной критики кого угодно по команде грантодателей.

20 июля – день журналистской скорби, повод посмотреть на себя в зеркало и предъявить претензии прежде всего себе любимым.