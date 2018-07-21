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Украинцам опять пригрозили контролем скорости на дорогах
21 июля 2018 | 09:07
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Министерство инфраструктуры Украины инициирует введение контроля скорости на автодорогах на фоне ряда резонансных ДТП с погибшими.
20 июля произошло несколько масштабных аварий в Николаевской, Хмельницкой, Житомирской областях и Киеве. Суммарно в ДТП погиб по меньшей мере 21 человек, в том числе шесть иностранцев.
Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что среди главных причин ДТП рассматривается несоблюдение правил дорожного движения, в частности, превышение скорости.
"Такая ситуация больше не может продолжаться! Несоблюдение правил дорожного движения, скоростного режима и правил безопасности приводят к многочисленным человеческим жертвам на украинских дорогах. Терпение лопнуло, и наш ответ нарушителям ПДД и правил безопасности будет жестким", - заявил он.
По словам Лавренюка, на следующее заседание Кабмина будет вынесен на утверждение проект постановления о введении контроля скорости на украинских автодорогах.
Напомним, что в Николаевской области произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса Volkswagen с белорусской регистрацией, следовавший из Одессы в Гомель. Все, кто находился в микроавтобусе Volkswagen на момент ДТП - граждане Беларуси. В результате столкновения погибли пять человек - водитель микроавтобуса и четыре пассажира.
В Житомирской области на автодороге Киев-Чоп маршрутный микроавтобус столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом. В результате ДТП погибли десять человек, в том числе гражданин Грузии, и еще десять были госпитализированы.
В ДТП в Хмельницкой области погибла семья из трех человек, еще четверо пострадали.
В Киеве на Старообуховской трассе в салоне иномарки, которая загорелась после столкновения, погибла семья: отец, мать и несовершеннолетний ребенок.
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