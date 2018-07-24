ТЕМА

В ХЕРСОНЕ УБИЛИ СУДЬЮ

24 июля 2018 | 08:26

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В Херсоне убили бывшего судью Днепровского районного суда, члена Высшего совета правосудия Анатолия Гордымова.


Как сообщает сайт Херсонщина за день, по информации источника в правоохранительных органах, задержан один из подозреваемых в убийстве Гордымова, который показал, где закопали труп судьи. 

 
Анатолия Гордымова хватились несколько месяцев назад, когда один из судей Херсона обеспокоился тем, что его бывший коллега перестал отвечать на звонки. Так как родственников у Гордымова не было, его коллега обратился в полицию. 

Со слов источника, в результате проведенной оперативной работы, правоохранители установили, что убили Гордымова его знакомые. На данный момент один из них задержан, а другой скрылся в Крыму. 

ДОСЬЕ



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

В центрі Києва не розїхались «Бентлі» та «Мерседес Бенц СL 500». Травмовано регулювальника та водія «Бентлі», пошкоджено ще сім авто. 11 листопада о 18.30, на перехресті вулиць Хрещатик-Прорізна, 38-річний водій «Bentley Continental», рухаючись по вулиці Хрещатик з боку Єропейської площі у напрямку бульвара Шевченка, проїхав перехрестя на забороняючий сигнал регулювальника і скоїв зіткнення з автомобілем «Mercedes-Benz SL500», який виїхав на перехрестя з вулиці Прорізної. Після зіткнення автомобіль «Bentley» відкинуло на інспектора ДАІ, який в той час регулював дорожній рух. Крім того, некерований «Бентлі» виїхав на зустрічну смугу і пошкодив ще сім автомобілів: «Мерседес-Бенц 308Д», «ВАЗ-21113», «Хюндай Гетц»», «Вольво», «Мазда», «Тойота РАФ-4» та «Хюндай Гетц»», що зупинились на забороняючий сигнал регулювальника. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано 28-річного інспектора ДАІ та водія «Бентлі». Працівника ДАІ з переломом гомілки госпіталізовано, також з закритою черепно-мозковою травмою та травмою живота до лікарні доставлено водія. Фото ДАІ Києва
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100