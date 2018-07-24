В ХЕРСОНЕ УБИЛИ СУДЬЮ

Как сообщает сайт Херсонщина за день, по информации источника в правоохранительных органах, задержан один из подозреваемых в убийстве Гордымова, который показал, где закопали труп судьи.



Анатолия Гордымова хватились несколько месяцев назад, когда один из судей Херсона обеспокоился тем, что его бывший коллега перестал отвечать на звонки. Так как родственников у Гордымова не было, его коллега обратился в полицию.



Со слов источника, в результате проведенной оперативной работы, правоохранители установили, что убили Гордымова его знакомые. На данный момент один из них задержан, а другой скрылся в Крыму.

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