ТЕМА

Курортный сезон в Крыму под угрозой срыва

24 июля 2018 | 09:07

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Курортный сезон в Крыму оказался под угрозой срыва из-за аномально холодной морской воды, передает «Говорит Москва». Так на Южном побережье Крыма температура воды упала до +13 °C из-за холодного течения.


 Альтернативный для туристов отдых на Азовском побережье также к данному моменту недоступен из-за крупных медуз аулерии, которые заполонили прибрежные воды. Длина некоторых экземпляров достигает полуметра и хотя медузы не несут смертельной опасности для человек, тем не менее ожоги от них болезненные.

«Отдыхающие в Крыму оказались на грани нервного срыва: всё южное побережье захватило холодное течение, температура воды упала до +13 градусов. Купаются только моржи. А на Азовском побережье Крыма, где отличные открытые песчаные пляжи, сегодня нашествие крупных медуз, из-за которых отдыхающие фактически только ходят вокруг воды», - сообщает СМИ.

Ранее сообщалось, что с аналогичной проблемой сталкивались отдыхающие в Балаклавской бухте в Севастополе, которую медузы атаковали в конце июня.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Соліст групи ДДТ Юрій Шевчук під час концерту в Києві в грудні 2000 р.

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100