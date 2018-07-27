Жизнь советской молодёжи 1960-х глазами фотокора LIFE Билла Эпприджа

Билл Эппридж (

) родился в 1938 году в Буэнос-Айресе, вырос в Ричмонде, штат Вирджиния. В 1968 году он сделал знаменитые кадры смертельно раненного Роберта Кеннеди, также Эппридж фотографировал латиноамериканскую революцию, музыкальный фестиваль «

», движение за гражданские права. А летом 1967 года он снимал в СССР.