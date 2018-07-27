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Жизнь советской молодёжи 1960-х глазами фотокора LIFE Билла Эпприджа

27 июля 2018 | 09:20

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Журнал LIFE готовил материал, посвящённый 50-летию Октябрьской революции, и направил своего фотокорреспондента в страну Советов для съёмки молодёжи. Редакция ожидала получить чёрно-белые снимки мрачного торжества, на которых были бы рабочие в тёмной одежде, марширующие с транспарантами по Красной площади. Но Эппридж привёз неожиданные фотографии. В его снимках молодые люди загорают на пляже, танцуют в клубах, празднуют «День Нептуна» на Чёрном море, жарят шашлыки в лесу, слушают лекции и работают на стройке.


Билл Эппридж (Bill Eppridge) родился в 1938 году в Буэнос-Айресе, вырос в Ричмонде, штат Вирджиния. В 1968 году он сделал знаменитые кадры смертельно раненного Роберта Кеннеди, также Эппридж фотографировал латиноамериканскую революцию, музыкальный фестиваль «Вудсток», движение за гражданские права. А летом 1967 года он снимал в СССР.
Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 1


Билл Эппридж в 1964 году.

 

 

10 ноября 1967 года журнал LIFE вышел с такой обложкой:

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 2

Фотосерия Билла Эпприджа о советской молодёжи получилась замечательная, обширная и светлая. Публикуем подборку из его проекта «Soviet Youth».

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 13

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 14

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 3

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 4

 
 

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 5

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 6

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 7

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 8

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 9

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 10

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 11

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 12

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 56

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 57

 
 

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 58

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 59

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 60

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 61

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 62

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 63

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 64

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 65

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 45

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 66

 
 

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 68

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 15

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 16

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 17

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 18

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 19

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 20

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 21

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 22

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 23

 
 

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 24

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 25

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 26

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 27

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 47

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 28

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 29

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 30

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 31

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 32

 
 

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 33

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 34

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 67

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 35

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 37

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 38

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 39

sovetskaya molodezh Bill Eppridzh 69

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 40

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 52

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 53

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 41

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 42

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 43

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 44

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 46

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 48

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 49

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 50

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 51

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 54

Как жила советская молодёжь в 1967 году. Снимал американский фотограф Билл Эппридж 55



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