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Жизнь советской молодёжи 1960-х глазами фотокора LIFE Билла Эпприджа
27 июля 2018 | 09:20
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Журнал LIFE готовил материал, посвящённый 50-летию Октябрьской революции, и направил своего фотокорреспондента в страну Советов для съёмки молодёжи. Редакция ожидала получить чёрно-белые снимки мрачного торжества, на которых были бы рабочие в тёмной одежде, марширующие с транспарантами по Красной площади. Но Эппридж привёз неожиданные фотографии. В его снимках молодые люди загорают на пляже, танцуют в клубах, празднуют «День Нептуна» на Чёрном море, жарят шашлыки в лесу, слушают лекции и работают на стройке.
Билл Эппридж (Bill Eppridge) родился в 1938 году в Буэнос-Айресе, вырос в Ричмонде, штат Вирджиния. В 1968 году он сделал знаменитые кадры смертельно раненного Роберта Кеннеди, также Эппридж фотографировал латиноамериканскую революцию, музыкальный фестиваль «Вудсток», движение за гражданские права. А летом 1967 года он снимал в СССР.
10 ноября 1967 года журнал LIFE вышел с такой обложкой:
Фотосерия Билла Эпприджа о советской молодёжи получилась замечательная, обширная и светлая. Публикуем подборку из его проекта «Soviet Youth».
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