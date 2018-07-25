ТЕМА

Лікарі порівняли Роналду з 20-річним чоловіком

25 июля 2018 | 08:41

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Тести лікарів туринського “Ювентуса” продемонстрували феноменальні показники тіла 33-річного зіркового новачка клубу Кріштіану Роналду, повідомляє УНН з посиланням на AS.


Медичні результати продемонстрували, що в тілі Роналду всього сім відсотків жиру, що на три менше, ніж у середньостатистичного футболіста. Також його м’язова маса складає 50 відсотків, що на чотири відсотки більше середніх значень.

Окрім того, на Мундіалі в Росії португалець встановив максимальну швидкість в історії футболу — 33,98 км за годину.

Усі ці цифри дозволили стверджувати, що Роналду володіє фізичними можливостями 20-річного футболіста.

“Я знаходжуся в „Ювентусі“, тому що це великий виклик для мене. У мому віці багато гравців вже виступають у чемпіонаті Китаю. Я добре відчуваю себе емоційно і фізично. Ось чому шлях, який я пройшов, змушує мене пишатися. Я відрізняюся від інших гравців, яким 32, 33 або 34 роки” — розповідає Роналду.



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