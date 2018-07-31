Трансильвания наша! Часть 4

31 июля 2018 | 08:41 , Олег Ельцов, ТЕМА, фото автора

Мы теряем друг-друга. Рандеву у Дракулы.

Шли очень осторожно. На высоте 2300 метров оказались то ли в туче, то ли на нас свалился туман. Видимость была близка к нулю. Вероятно, в здешних местах такая погода не редкость. Возможно, поэтому указатели маршрута натыканы здесь очень часто, и мы не потеряли тропу.

А примерно через час-полтора мы вдруг буквально натолкнулись на экзотическую избушку: это оказался приют на высшей точке нашего маршрута – вершина Ому, 2505 метров. Сооружение спартанского вида, мягко говоря без излишеств. Вероятно, его построили лет сто назад. По крайней мере, уличный клозет точно.

Но главное то, что здесь были открыты любые двери и нам были рады. Мы попали в довольно вместительное помещение столовой. Там царило оживление. Группа туристов уходила от окошка раздачи с благоухающими тарелками. Там лежали диковинные сосиски, вкуснейшая картошка, плескался суп. Здесь было баночное пиво и пепси! Мы дружно свалили рюкзаки в угол и ломанули делать заказы. Наверное, я никогда не ел таких вкусных сосисок и картошки-пюре. Ах да: глинтвейн тоже был самый вкусный на свете! Саша говорит, что и пепси была на удивление хороша!

Разболтались с группой туристов. Это были клиенты чешской турфирмы. За нашим столом оказался словак. Он рассказал про довольно попсовый маршрут путешествия. Большей частью они перемещались в пространстве автомобилями, на подъемниках и только сегодня сделают радиальный маршрут, после чего вернутся в суету городов. Нас интересовал один нюанс нашего треккинга и мы обратились за консультацией к гиду группы. От милой чешки мы узнали, что 20-километровый участок от города Бран до нашего финиша в Брашеве совершенно безлик и их турфирма предпочитает не водить по нему туристов. Мы ей охотно поверили, поскольку за два прошедших дня не увидели в румынских горах ничего, достойного внимания. Достаточно сказать, что я всего пару раз вытянул из кофра фотоаппарат. Нашему разочарованию не было предела, и в этот момент мы решили сократить наш маршрут. Особенно радостно восприняла это Саша, которая чувствовала себя совсем неважно.

Отогревшись и наевшись, мы собрались в дорогу. Нам предстоял неблизкий путь. Я поинтересовался у единственной хозяйки этого царства сытости и тепла: где я могу набрать воду на дорогу? С грустью узнал, что в этой местности вообще нет воды! Только привозная. Соответственно, мне предстояло выбирать между пепси, спрайтом, минералкой и баночным пивом. Везде одинаковая фасовка по 0,5 литра. Цена тоже единая – два доллара. Однако! Мы на последние леи взяли бутылочку пепси и отважно выступили в поход, в скалы и в туман.

Тропа вилась по местности с крайне бедной растительностью: не на что бросить взгляд. Да если и бросишь – почти ничего не увидишь: то ли туча, то ли туман, в котором мы плыли, скрывали от нас все вокруг. Мы то и дело останавливались, чтобы не потерять очередной указатель на тропе. Держались кучно: при таких обстоятельствах потеряться – плевое дело. Помню, как-то мы с друзьями – матерыми туристами, топали по Черногорскому хребту, который знаком почти наизусть. Вдруг дунул ветер, налетела туча, полил почти горизонтальный дождь, и наша кампания из 4 человек разбилась на две группы. Мы с товарищем так и не смогли отыскать наших попутчиков, сколько не бегали по хребту и не кричали. Встретились только на следующий день на базе Заросляк. Если нам посчастливилось добраться до нее в тот же день затемно, то наши друзья вынуждены были заночевать на хребте, отыскав дорогу лишь поутру, когда спал туман и разошлись тучи.

Мы то и дело крутили головой на все 360 градусов и порой за обрывками тумана начали угадываться очертания диковинных скал. Подойдя почти вплотную, скорее не видели, а догадывались, какую красоту проходим. Это напоминало какой-то гигантский японский сад камней или затерянный мир из фантастических книжек и фильмов. На заросшем травой хребте вдруг появлялась каменная шишка-скала, зачастую причудливой формы. Мы даже начали придумывать им собственные названия. Такое приходилось видеть лишь во всемирно известном Гореме в Турции да в заповеднике Красноярские столбы в Сибири. С одной лишь разницей: там не было кромешного тумана.

В одном месте я первым выбрался на возвышенность и тут же замер ошалев от увиденного. Передо мной на хребте сквозь туман проглядывало совершено нереальное в здешних условиях яркое полушарие с полосами белого и красного цвета. Сначала подумал: воздушный шар. Но – тишина вокруг, ни одной живой души. Что это: инопланетный корабль?

Мы осторожно подкрались к космолету и тут открылся его секрет: это было убежище для туристов. Внутри смогут переждать ночь или непогоду человек 20. Внутри оборудованы лежанки, в крыше сделана вытяжка. А на поляне вполне сможет сесть спасательный вертолет. Прекрасная идея!

Мы пересекли парочку хребтов и тропа начала резко снижаться. Чем ниже мы спускались, тем меньше было ветра, тем теплее и тем сложнее маршрут. Наконец, мы оказались в узком ущелье, по которому пролегала тропа. Это уже напоминало не трекинг, а скалолазание. Вдоль тропы то и дело был протянут стальной трос либо стальная цепь: за них следовало держаться при спуске. Саня заметно трусила. Я ее периодически страховал, показывал куда ставить ноги. Мы буквально ползли по красивейшим местам, и было до слез обидно, что практически ничего не видим.

С падением высоты начали постепенно раздеваться: температура становилась комфортной, туман развеивался, тучи превратились в невесомые облачка. Еще немного – и начало выглядывать солнышко. До чего же красиво было вокруг! Природа вокруг изменилась: мы опустились в другой климатический пояс. Появились яркие цветы и травы, стали попадаться грибы, чуть ниже был виден лес, а за ним в долине просматривался город под лучами солнца, свободного от туч. Это был Бран – конечная точка нашего маршрута. Выглядел он очень экзотично. Улицы располагались не по замыслу архитектора, а в соответствие с рельефом местности. Фактически, город представлял собой несколько райончиков, зажатых между горными хребтами.

Но до города было очень далеко. Нам предстояло пройти за день километров 20 и заночевать на берегу реки вблизи города, чтобы утром победоносно зайти в Бран и посетить замок Дракулы.

При виде цивилизации, мы повеселели, ибо даже сегодняшние горные красоты не сильно улучшили наше мнение о природных прелестях Трансильвании. Пожалуй, впереди нас ожидало лучшее в этом путешествии: пиво, мороженое, душ.

Дорога уверенно пошла на спуск. Тропа уже была здорово натоптанной, да и заблудиться в горах было уже нереально: просто иди вниз, в направлении города и обязательно выйдешь к цивилизации. К тому же, по маршруту постоянно встречались метки.

Для Наташи спуск – самая нелюбимая часть маршрута. Ее колени имеют какое-то уникальное устройство и при спуске регулярно «клинят». Я же напротив готов бежать под гору с любым весом за спиной. В итоге я быстренько спускался метров на сто по вертикали, затем ждал девчонок, потом снова отрывался вперед. Но в один прекрасный момент, на высоте 1200 метров я их не дождался. Просидев около часа, начал подозревать недоброе. Казалось бы, сбиться с тропы было невозможно. Значит что-то случилось. Я представил жуткую картину: кто-то из моих девочек лежит с подвернутой ногой на крутом склоне, не в состоянии двигаться. А я в это время битый час валяюсь на травке. Следует заметить, что за весь день мы не встретили на тропе ни одной живой души: мы со своими рюкзаками для многодневного путешествия вообще выглядели на тропе белыми воронами.

Я четко помнил место, где последний раз видел девчонок. И четко знал, на какой высоте проходила эта встреча. В мои часы встроен альтиметр и в горах я постоянно им пользуюсь. Итак, я находился на высоте 1200 метров, а мне следовало подняться на 1400, чтобы потом снова вернуться на 1200. Я с грустью посмотрел на свой 25-килограмовый рюкзак. Таскать его по горам туда-обратно не очень хотелось. Найдя укромное место за поваленной сосной, я спрятал там рюкзак, завалил его ветками и засыпал хвоей. Внимательно присмотрелся к окрестностям, пытаясь запомнить место. Откровенно говоря, шансов встретить семью у меня было не много, а ночевать вероятно предстояло в лесу. Без спальника, коврика, палатки в случае потери рюкзака ночью мне будет грустно. Каково без них будет моим девчонкам, я даже не хотел думать, надеясь на лучшее. Ведь основная амуниция находилась в моем рюкзаке, им достались лишь спальники с ковриками и немного еды, которую следовало готовить на огне. А примус и кастрюля были у меня. Ситуация усугублялась еще и тем, что на часах было начало восьмого вечера, а в горах темнеет быстрее. Спрятав рюкзак, я захватил лишь флиску, фонарик и решительно зашагал назад – в гору. Кажется, за полчаса я вернулся к точке нашего расставания на 1400 метрах. Облазил все вокруг, поорал в лесу, послушал свое эхо… С души отлегло: девицы живы-здоровы, все что им грозит – ночь в спальниках под открытым небом. А если повезет – и до города дотопают. Может и какую шальную попутку поймают.

У нас есть шанс встретиться либо по дороге к Брану, либо где-то у реки. Я стремительно рванул вниз, к своему любимому рюкзаку под поваленной сосной. Нет, я не шел, я бежал. Шансов потерять тропу в темноте намного больше, а найти рюкзак – намного меньше. К тому же я страдаю географическим кретинизмом, и в общем-то способен успешно потеряться даже в трех соснах. Но ведь почти всегда рядом моя боевая подруга Наташа, которая каким-то женским чутьем или вживленным в мозг джипиэсом выбирает верный путь даже в пустыне на развилке дорог без всяких указателей.

Пока бежал на встречу с рюкзаком, ломал голову: как мы могли разминуться? Я четко шел по меткам, Наташа тоже вряд ил могла сбиться с пути. В чем секрет?

На 200 метров я спустился за рекордные 10 минут: весь мокрый, не имея даже глотка воды и удивляясь почему меня не замучила жажда. Навьючил рюкзак и понесся вниз, к цивилизации. Спуск оказался дольше, чем я ожидал. Наконец я вышел на грунтовую дорогу: никого вокруг, никаких машин, жилья и прохожих.

Двинул по дороге в сторону города и вскоре вышел на сказочную поляну на берегу реки. Здесь у нашей семьи могла быть чудесная ночевка! Я напился и умылся впервые за день. Вдали увидел крыши построек. Отправился туда. Увы, это оказались крытые помещения для скота. Рядом журчал ручей. Я посчитал, что девчонки не могли меня опередить и решил ждать их на дороге, будучи уверенным, что она ведет в Бран.

Сидеть голодным скучно: я решил попить чая. Только поставил котелок на огонь и вынул шоколадку, как прямо на меня из леса поперло стадо коров. Мне, городскому жителю, стало как-то неуютно. Начал всячески отгонять буренок от моего котелка. Наконец появился пастух. Молодой очень приятный паренек, ни слова не понимавший по-английски, но без умолку трещавший на румынском. Ему было скучно в одиночку с коровами в этом лесу. А тут – такой собеседник! Предложил ему чая – отказался, а вот перед шоколадкой не устоял. Попутно объяснил, что вокруг волки, которые охотятся на его стадо, в соседнем леске – медведи, а дорога, по которой я иду, не приведет меня в Бран… Но, не беда – пообещал вывести на верный путь.

Я быстренько допил свой чай, упаковал рюкзак, и мы через лес вышли на нужную мне дорогу. На горке, откуда открывался вид на окрестности, пастух показал куда мне надо двигаться и заверил, что до города рукой подать. А еще предупредил, чтобы осторожнее ночевал в лесу: водятся жулики. Откуда в румынском лесу взяться жуликам, если тут даже туристов-то не сыщешь – я так и не понял. Мы расстались друзьями, и я поспешил в город – на поиски семьи. Дело в том, что оказавшись в незнакомом месте, мы всегда договариваемся где встретимся, если потеряемся. На этот раз мы договорились встречаться у входа в Замок Дракулы. Как вам местечко для воссоединения нашего милого семейства?!

Окончание следует