Смерти "Сармата" мог хотеть только один человек - активистка из Бердянска

Виталий Олешко (позывной "Сармат")

В последний день июля в Бердянске произошло резонансное убийство. Во дворе собственного дома на глазах у жены и друга застрелен местный активист, ветеран АТО, участник боев за Иловайск, прошедший российский плен, Виталий Олешко (позывной "Сармат"). В сетях прошла волна гнева из-за расправы над Виталием, многие активисты пишут, что убийство "Сармата" мог заказать нардеп Александр Пономарев, член "Воли Народа". А расследование убийства сразу же взяло под контроль руководство Нацполиции. И уже утром 1 августа в пресс-службе Нацполиции заявили, что по результатам оперативно-розыскных действий задержаны пятеро подозреваемых в убийстве "Сармата".

О конфликте "Сармата" с Пономаревым и о том, почему разборки активиста и депутата переросли в настоящую войну, в блиц-интервью "Апострофу" рассказала активистка из Бердянска МАРИЯ ДРАГОЗОВА, которая была знакома с Виталием.

- Какой общественной деятельностью занимался Виталий в Бердянске? Какие вопросы поднимал?

- "Сармат" был наиболее ярким общественным активистом последнего времени во всей Запорожской области. В Бердянске его волновали проблемы, связанные с банкротством водоканала и ценой воды для местных жителей, доступу к морю в публичных местах, там где незаконно были захвачены пляжи. Он воевал за снижение цен на проезд в общественном транспорте, боролся за то, чтобы проекты решений горисполкома и горсовета сначала проходили общественное обсуждение (реальное, а не липовое). Наиболее сильно он критиковал действующего мэра Бердянска Чепурного и хозяина нашего мэра – народного депутата Александра Пономарева. Именно в нардепе-олигархе он видел корень всех зол Бердянска.

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- Часто ли ему угрожали те же чиновники или их доверенные лица?

- Ему постоянно угрожали. Губернатор [Константин] Брыль, сам Пономарев, [Александр] Македонский, [Алексей] Холод и другие. Виталий никогда за словом в карман не лез. Всегда говорил правду-матку в лицо, причем не стесняясь в выражениях. Врагов у него было много. Мне иногда казалось, что у него хобби коллекционировать неприятности и врагов.

- Кому могло быть выгодно убийство? Связываете убийство Виталия с его общественной деятельностью?

- Я это убийство связываю исключительно с его общественной деятельностью. Другие версии и возможные вбросы, которые скорее всего сейчас пойдут в Бердянске ("разборки криминальные", "хотел что-то отжать и его наказали показательно", "перешел дорогу каким-то бандитам не местным" и другое). – это попытка спрятать мотивы. Единственный человек, который хотел, чтобы "Сармат" исчез, был нардеп Пономарев. Виталик его прямо преследовал. Каждый "чих" вынимал на публику, вскрывал аферы и коррупцию. Сам "Сармат" говорил, что или он уберет из города Пономарева или его ("Сармата") "грохнут". Но он скорее так шутил.

- Сейчас в сети много пишут, что убийство Виталия мог заказать нардеп Пономарев. Это действительно могло быть так?

- Да. Я считаю, что реально хотеть смерти "Сармата" мог только Пономарев. Другие враги на это не пошли бы. Во всяком случае из тех, что в Бердянске. Его коммерческих дел я не знаю, мы не настолько близко знали друг-друга.

- Расскажите немного, что из себя представляет Пономарев, чем занимается в Бердянске и какой конфликт у него был с "Сарматом"?

- Александр Пономарев сейчас является фактическим хозяином города Бердянска. Его люди контролируют все структуры коммунального хозяйства. Мэр Бердянска Чепурной – это ручное существо Пономарева. Большинство партий в Бердянске давно Пономаревым прикуплено. От БПП до Соцпартии, от БЮТа до части ОппоБлока. Реальной оппозиции почти нет. Пономарев контролирует большую часть предприятий города. Я даже не берусь называть все активы, где у него есть доля. Практически все СМИ города в его руках.

У Пономарева специфический стиль ведения бизнеса. Сам он - человек тяжелый. Не перебирает в методах. Если ему чего-то хочется, он этого достигает любым способом, даже путем "вбухивания" кучи денег в то, что стоит копейки. Для Пономарева нет правил. Он их сам устанавливает для своих подчиненных. Есть такая практика у Пономарева: он своих сотрудников загоняет в долговую кабалу. Деньги в кредит и расписку на сумму, вдвое превышающую долг. А потом помыкает человеком как вещью.

Конфликт Пономарева с "Сарматом" был изначальным. Пономарев в свое время был одним из "держателей" Партии регионов в Бердянске. Во время Майдана он фактически заигрывал с нашими сепарами. Поэтому к нему было много вопросов у патриотической тусовки. "Сармат" был наиболее ярким ее представителем. Как только он вернулся с АТО, он сразу окунулся в активизм. Сначала он воевал с бывшим мэром Бакаем. Но когда начались выборы мэра, то во втором тура они даже помирились. Потому как "Сармат" отчетливо видел угрозу превращения Бердянска в Пономаревск.

Конфликт "Сармата" и Пономарева рос как ком. Все началось с того, что Виталий потребовал от нового мэра Чепурного показать сметы закупок на ремонты школ. Тот отказался. Потом оказалось, что фирма-подрядчик, которая ремонты делала – это одна из компаний Пономарева. Зацепились, и понеслось. Где бы "Сармат" не копал в мэрии и вокруг Чепурного, везде натыкался на интересы Пономарева. У него даже был анекдот: поскребешь Чепурного - с него "перхоть" сразу сыпется. ("Перхотью" называют Пономарева, поскольку он реально весь в перхоти).

- Были ли у Виталия другие откровенные враги, кому могло бы быть выгодно его убийство?

- Я таковых не знаю. Возможно, он действительно вне Бердянска с кем-то сцепился. Но мне кажется, что уровень разборок не тянул на заказное убийство.

АПОСТРОФ