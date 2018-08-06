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В Греции и Италии задержаны более 250 украинских моряков

06 августа 2018 | 16:48

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По состоянию на сейчас в Греции и Италии задержано 251 украинского моряка. Об этом на брифинге сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, передает УНН.


"Ситуация с украинскими моряками в последнее время значительно ухудшилась. Наиболее горячие точки - это Греция и Италия. В Греции состоянию на июнь этого года содержится 151 украинский моряк, из них 108 осуждены, из них 98 за перевозку незаконных мигрантов. В Италии около 100 граждан Украины осуждены за перевозку незаконных мигрантов", - сообщил Заяц. 


Как сообщал УНН, по состоянию на сейчас за границей задержаны более 10 000 граждан Украины. 

В течение последних трех лет в Российской Федерации задержаны и осуждены более 2300 граждан Украины.



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