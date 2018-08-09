Рука помощи для «Новороссии». Часть 2

09 августа 2018 | 08:46 , Иван Степанов, ТЕМА

Церковники, «Газпром», Великая княгиня и масоны – лучшие друзья сепаратистов.

Финансирование «Новороссии» происходит по трем основным каналам.

«Православная» группа Малофеева-Стрелкова(Гиркина), Виктор Нусенкис, Вадим Новинский. Группа «Газпрома»: финансирование через представительства в Европе и европейские компании, ассоциированные с российским бизнесом. Алексей Мордашов и его «Северсталь», Дмитрий Фирташ, представитель Виктора Януковича Сергей Курченко. Группа монархистов: граф Лопатин, царица-Великая княгиня Мария Романова, депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Группа Малофеева-Стрелкова

Игорь Гиркин служил начальником охраны российского бизнесмена Константина Малофеева, а будущий премьер ДНР Александр Бородай был советником Малофеева. Малофеев, основатель инвестиционного фонда «Маршалл Капитал», опосредовано участвует в «Ростелекоме», создал «Фонд Василия Великого», через который происходит сбор средств на различные программы для захваченных территорий Украины. Свое влияние в Европе Малофеев осуществляет, очевидно, через французский фонд CFG, под управление которого перешел в 2014 году Marshall Capital. CFG - частный европейский инвестор, проявляющий особый интерес к инвестиционным проектам в Росси и странах СНГ. Совместный бизнес CFG-Marshall оценивается около 2 млрд.евро.

Малофеев поддерживает контакты с европейскими ультраправыми: организовал в Вене встречу российских и европейских ультраправых политиков, способствовал Жан-Мари Ле Пену в получении 2 млн евро кредита от частной российской компании.

Деятельность группы Малофеева носит религиозно-православный характер.

С Малофеевым пытается конкурировать глава концерна «Энерго» и акционерного общества «Донецксталь» Виктор Нусенкис. Он – главный меценат пророссийской Украинской православной церкви московского патриархата. После захвата восточных регионов, продолжает строить храмы на территории ДНР\ЛНР. Его активы распределены между захваченными территориями и Кузбассом. Однако, в последнее время он теряет влияние и бизнес на захваченных территориях. На фоне смены главы ЛНР Плотницкого Нусенкис лишился одного из своих основных активов – Алчевского металлургического комбината, который перешел компании «Внешторгсервис» Сергея Курченко. Таким образом, упала роль Нусенкиса и возросла роль Курченко как «спонсора» ЛНР\ДНР.

Тем не менее, роль Нусенкиса велика. «Король Кузбасса» реализует следующую схему. От имени ЛНР он покупает на торговых площадках в Ростове уголь, затем от своего имени продает его Китаю. При этом активно используются swap-операции, сделки по уступке долга. Таким образом Нусенкис является источником поступления валюты в ЛНР.

Группа «Газпрома»

Финансирование сепаратистов происходит через представительства российских корпораций на европейском рынке. Наибольший эффект имеет поддержка со стороны «Gazprom International» и его дочерних предприятий. Так, «Газпром» фактически взял на себя расходы за поставки газа в ЛНР\ДНР, за которые Украина отказалась платить, а суд в Стокгольме ее поддержал. Это основная сумма на поддержание ЛНР\ДНР – около 3 млрд.долларов. Очевидно, основное бремя финансирования понесут венские Centrex Europe Energy & Gas Centrex Centragas, относящиеся к дилеру «Газпрома» украинцу Дмитрию Фирташу, который постоянно находится в Вене. Это самый масштабный канал поддержки сепаратистов на востоке Украины. Этот канал непосредственно замкнут на Москву.

Сейчас в эту схему активно внедряется Сергей Курченко, работающий с Виктором Януковичем. В 2015 году ДНР возбудило против Курченко уголовное дело. В том числе за то, что он «безосновательно собирал с населения деньги за газ». И вдруг в 2017 году ДНР передало Курченко украинские предприятия на своей территории, которые были «национализированы» сепаратистами не без помощи Семенченко-Гришина, который очень своевременно устроил блокаду «Новороссии» с украинской стороны. Таким образом произошел взаиморасчет: за поставленный газ, который Курченко купил у «Газпрома», он получил украинские предприятия на захваченных территориях.

В поддержке сепаратистов также замечен друг Путина, владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак «попросил» Мордашова поддержать поставками сырья металлургические предприятия ЛНР\ДНР. «Северсталь» Мордашова только в 2016 году отгрузила 14,9 млн тонн железной руды. Формально сырье поставляется из Росрезерва, но фактически – от «Северстали». За эти поставки Мордашев тоже получил конфискованное имущество Украины. Официально «Северсталь» не получает никаких предприятий, но источники в ДНР свидетельствуют, что на украинские предприятия зашел менеджмент Мордашова. Это подтверждает, что за руду он получил-таки украинские предприятия.

Также у ДНР существует дефицит электроэнергии, которая поступает с территории Украины в незначительных количествах. Ее нехватку компенсируют поставки с Ростовской АЭС через компанию РАО ЕЭС, аффилированную с Мордашовым. По сведениям источника, за эти поставки структуры Мордашова получают распределительные электрические сети и подстанции на территории ДНР.

«Монархическая» группа

Эта группа со своей монархической, русско-имперской идеологией пытается финансово поддерживать все оккупированные территории Украины. Но приоритет отдает Крыму. Лидер группы – Великая княгиня Мария Романова, претендующая на роль наследницы российского престола. Проживает в Мадриде, поддерживает контакты с высшей политической элитой европейских стран. Имеет активные связи с Россией, занимается общественной деятельностью, поддержала присоединение Крыма к России, посещала полуостров после аннексии. Поддерживала связь с депутатом Госдумы России, экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской. Однако в конце 2017 года у них возник конфликт. Поклонская отказалась от награды и титула, которые даровала ей Великая княгиня.

Также по некоторым сведениям к этой группе может иметь отношение масон граф Лопатин, который являлся советником в швейцарской компании «Glencore International AG». Glencore в 2016 году вошла в состав собственников «Роснефти».

Лопатин посещал Украину еще при президенте Кучме, сделал подарок украинскому Фонду культуры. Его целью было установление контактов с украинским руководством. Такая связь была установлена, многие видные украинские политики и чиновники вступили в масонские ложи. При этом усилилось лоббирование интересов российского бизнеса в Украине.

«Монархическая» группа проводит поддержку сепаратистов с использованием крупных европейских компаний. Прибыль от коммерческих сделок в Европе поступает в Россию, оттуда – в экономику Крыма и ЛНР\ДНР.

Также группа взаимодействует с масонскими организациями, базирующимися в Европе.