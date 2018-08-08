В октябре в Украину поступят американские локомотивы

08 августа 2018 | 11:35

Первые произведенные в рамках сотрудничества с “Укрзализныцей” локомотивы General Electric Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию осенью этого года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на “Правительственный портал”.

“Осенью начинаем получать новый подвижной состав — по планам совместного производства General Electric. Мы много потеряли (подвижного состава) на оккупированной территории. Но компания задействована, дела идут”, — сказал Гройсман.

Напомним, ранее директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике “Укрзализныци” Антон Саболевський сообщил, что в этом году компания ожидает 30 локомотивов в рамках сотрудничества с General Electric. Их поставят на наиболее грузо-проблемные участки — по руде, по зерну, так как это обеспечение экспортного потенциала страны и притока валютной выручки.