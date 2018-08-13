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Трупы на дорогах: в министерствах обсудили, наметили и усилили

13 августа 2018 | 16:02 , Олег Ельцов, ТЕМА

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Маршрутка, в которой при столкновении с грузовиком на Запорожье погибли 5 детей и взрослый не имела лицензии на пассажирские перевозки. Да и у грузового авто, который въехал в маршрутку, вдруг одновременно отказали и тормоза и гидроусилитель руля. Какой досадный сюрприз! Стоп: что-то подобное происходило и две недели назад, когда в течение дня в страшных ДТП погибло 18 человек.


Мы не забыли, что тогда по горячим следам большие люди в грозных ведомствах собрались, обсудили, наметили пути улучшения ситуации и усиления борьбы… Министр инфрастуктуры Омелян пригрозил проверить состояние пассажирского автотранпорта по всей стране. В том же поклялись орлы Авакова, а их шеф даже заявил о том, что для  контроля и проверки перевозчиков выпускает на трассы патрули Нацгвардии.

Потом были победные реляции: сколько автобусов уличили в отсутствии лицензий, скольких пьяных водителей маршруток отловили… Внимание: полмесяца МВД и Мининфраструктуры усиленно борются с нарушителями на дорогах. И вдруг: бац – новое резонансное ДТП с шесть трупами (пятеро из них – дети!) показывает, что ничерта сделано не было. Вопреки полумесяцу титанических усилий полицейских, нацгвардейцев, контролеров из Мининфраструктуры, по дорогам разъезжают сомнительные «бусики» без лицензий, а на маршруты выходят грузовики в ненадлежащем техническом состоянии.  А еще дополню: повсеместно как работали и работают стихийные автовокзалы с нарушением всех возможных норм, а дикие водилы в невыносимых условиях везут пассажиров за деньги немалые аки скот. И 20 дней лютых проверок полицией и Мининфраструктуры не смогли переломить ситуацию. Руководителям этих ведомств надо что-то делать со зрением… Или с совестью. Так чем вы занимались все эти 20 дней "жестокого контроля" на дорогах? А чем занимались четыре предыдущих года беспощадных реформ и наведения порядка?..

«Необхідно максимально проаналізувати причини, визначити проблемні ділянки дороги та провести розстановку нарядів відповідно до отриманих даних. Ми повинні вжити вичерпних заходів щодо недопущення дорожньо-транспортних пригод»,- грозно потрясает кулаком первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой в то время, как его босс отдыхает за кордоном. А почему бы и не отдохнуть? Реформы в МВД проведены, проклятых гаишников разогнали, теперь никто взятки не берет: министру можно и отдохнуть с чувством выполненного долга…

 



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