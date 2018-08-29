Северное Причерноморье-2: от Николаева до Мариуполя. Часть 1

29 августа 2018 | 08:51 , Виктор Миняйло, для ТЕМЫ

Вообще-то мы собирались в Европу, но, как оказалось, сделать документы для собаки намного сложнее, чем для человека. Не став ждать 4 месяца результатов анализов, мы отправились в родное Причерноморье, часть которого обследовали два года назад, оставив свои заметки на «ТЕМЕ». Теперь наш путь лежал в другую сторону. В первый день путешествия осмотрели мельницу, церковь, костел, поплевали с самого высокого в Украине моста и заночевали на берегу Южного Буга.

Найти старую водяную мельницу, расположенную не далеко от Одесской трасы на границе Кировоградской и Николаевской областей, было непросто. По одним путеводителям он находится в селе Лупулово, по другим - в соседнем Красненьком. А местное население настойчиво отправляло нас молоть муку на действующую мельницу. После долгих скитаний между селами, наконец нашли человека, знающего историю, и он указал верную дорогу.

Трехэтажная мельница стоит на одном из рукавов Южного Буга, омывающем остров. Плотину и водопад, который ранее крутил водяное колесо, местные жители называют «джакузи» и в нем купаются.

Далее осмотрели местные достопримечательности Кривого Озера. Церковь особо не впечатлила, а вот костел оказался достаточно красивым. Снаружи ничего не напоминает, что это культовое здание, кроме деревянного креста, но если его обойти, то в огромных готических окнах можно угадать католический храм.

Во Врадиевке, не смотря на все старания, никаких достопримечательностей не обнаружили. Этот город прогремел на всю страну летом 2013 года, когда там произошли протесты, вызванные тем, что милиция и прокуратура Николаевской области покрывала сотрудников местной милиции, которые совершили групповое изнасилование. Но мы-то приехали сюда совсем по иной причине. Самый высокий в Украине так называемый Ивановский мост через Южный Буг используют для роупджампинга, то есть прыжка со страховочной веревкой. Но во время его осмотра шел дождь, и роупджампингом никто не занимался. Ходить по мосту страшновато: когда проезжает большая машина, он немного шатается. Поплевав с моста и сделав несколько снимков для семейного альбома, поехали дальше.

А дальше нас ожидало несколько неприятностей. Остатки пограничного поста запорожских козаков под названием Странница, возле другого села Ивановка, несмотря на все старания так и не нашли. Никто в селе не знал, ни что это, ни где это, ни куда это. Немного огорчившись, поехали в соседнее село Панкратовка искать Южнобужский кромлех – культовое круглое сооружение времен среднего неолита, выложенное из камней, скрытых под слоем грунта. Но с кромлехом вышла та же ситуация, что и со Странницей – никто о нем ничего не знал, и мы его так и не нашли.

А вот Урочище Гард возле Южноукраинска, в котором мы запланировали ночевку, обнаружили без трудов. Надо ехать по окружной, третий поворот направо.

«Гардом» запорожские казаки называли специальное сооружение для ловли рыбы. Остатки казацкой крепости на острове Гард сохранялись еще до середины прошлого века, но во время сооружения Южноукраинской АЭС их уничтожили. Место конечно очень живописное, но для ночевки не подходит – нет доступа к воде.

По совету местной интеллигенции поехали в соседнюю Александровку, где без проблем поставили палатку на берегу Южного Буга.

На следующий день осматривали достопримечательности Николаева. Красивый, чистый городок. Оля натерла ногу об педаль газа, поэтому ходила босиком. Осмотрели собор Рождества Богородицы, костел святого Иосифа и кирху. Синагогу на улице Шнеэрсона оставили на потом.

А вот с музеем Верещагина не сложилось. С собакой туда не пустили, а храбрый охранник ни согласился полчаса подержать Пушистика, пока мы будем наслаждаться живописью. Репродукций картин также не было, а вот брошюрку о музее 1986 года выпуска подарили бесплатно. В ней вычитали, что «творчество В.В. Верещагина, показавшего ужасы войны, остается современным и в наше время, когда борьба за мир стала актуальнейшей проблемой для всех народов».

Дальше путь лежал в «Херсонские горы». Так называют овражистую местность на склоне Днепровско-Бугского лимана на юго-восточной окраине села Станислав. Склоны имеют почти вертикальное положение и поднимаются на высоту до 55 метров.

По дороге в селе Лиман купили вкусную копченую рыбу за 50 грн. По совету продавщицы поехали на турбазу завода «Океан», но, как оказалось, она работала еще в годы ее молодости. Рядом был работающий яхт-клуб с бассейном по 250 гривен с человека, но с собакой туда не пустили.

По дороге в горы возле села Александровка увидели первых пеликанов. Эти птички сопровождали нас вдоль всего побережья Черного моря.

На Херсонских горах подъезд к морю вообще-то есть, но когда мы приехали, его размыло дождями. Не рискнув спускаться вниз, проехали через село и поставили палатку в камышах на берегу.

Вечером сходили в центр села в кафе, выпили пива и спокойно уснули. На следующий день нас ожидал Херсон, целебный гейзер, склеп Фальцфейнов и полуостров Хорлы.

Продолжение следует